फीस भरने के नहीं थे पैसे, पिता पर था चोरी का इल्जाम, बचपन में Om Puri ने देखे बेबसी के दिन

ओम पुरी का बचपन भले ही गरीबी में बीता लेकिन एक्टर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ओम पुरी FTII में पढ़ाई कर रहे थे। उनके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। बताया जाता है कि उन्हें FTII को 280 रुपये देने थे, लेकिन उन्होंने ये कर्ज कभी नहीं चुकाया।

चेहरे को लेकर उड़ाया जाता था मजाक

ओम पुरी का उनके चेहरे को लेकर भी काफी मजाक उड़ाया जाता था। एनएसडी के समय शबाना आजमी ने उनका मजाक उड़ाया था। हालांकि बाद में दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आए। एक्टर का सिनेमाई सफर 1976 में फिल्म घासीराम कोतवाल से शुरू हुआ। यह एक मराठी नाटक का रूपांतरण था। ओम पुरी ने अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसे प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया।

पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे एक्टर

अभिनय करियर के अलावा ओम पुरी की पर्सनल लाइफ भी लोगों की दिलचस्पी का विषय रही। उन्होंने 1991 में सीमा कपूर से शादी की थी,जो अन्नू कपूर की बहन थीं। दुर्भाग्य से यह शादी केवल आठ महीने ही चली। इसके बाद साल 1993 में ओम पुरी ने पत्रकार नंदिता पुरी से शादी की, जिनसे उन्हें ईशान नाम का एक बेटा हुआ।

साल 2009 में नंदिता ने ओम पुरी के बारे में एक जीवनी लिखी,जिसका शीर्षक था Unlikely Hero: The Story of Om Puri। इस पुस्तक में उन्होंने ओम पुरी के बारे में कुछ ऐसी बाते लिखीं जिन्हें सार्वजनिक नहीं करना है। इसके बाद से दोनों में विवाद खड़ा हो गया।

