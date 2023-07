OMG 2 का पहला गाना 'ऊंची ऊंची वादी' कल होगा रिलीज, भगवान शंकर की भक्ति में लीन नजर आए पंकज त्रिपाठी

OMG 2 Song अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ‘ओह माय गॉड 2 ’ (OMG 2) का टीजर हाल में रिलीज हुआ है जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। टीजर के बाद मेकर्स अब इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर रहे हैं । जो कल यानी 18 जुलाई को आएगा ।

OMG 2 Song Oonchi Oonchi Waadi Photo Credit Instagram

Edited By: Aditi Yadav