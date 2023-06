Adipurush: भगवान हनुमान को लेकर ओम राउत का किया गया विवादित ट्वीट हुआ वायरल, यूजर्स का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली, जेएनएन। फिल्म 'आदिपुरुष' देखने के बाद मेकर्स पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मूवी में किया गया है, वह लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस बीच डायरेक्टर ओम राउत का भगवान हनुमान को लेकर किया गया ट्वीट फिर से वायरल हो गया है। फिल्म 'आदिपुरुष' को लेकर वह ट्रोलिंग का सामना तो कर ही रहे थे, अब इस ट्वीट को लेकर भी वह यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं।

ओम राउत ने 4 अप्रेल, 2015 को हनुमान जयंती को लेकर एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, ''क्या हनुमान जी बहरे थे। जो लोग इतना जोर-जोर से म्यूजिक बजा रहे थे...लगता है कि हमारी बिल्डिंग वालों को ऐसा ही लगता है...इस ट्वीट को लेकर ओम राउत को एक बार फिर खरी खोटी सुनाई जा रही है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'भाई क्या दोगला आदमी है ये।'

इसी तरह एक अन्य यूजर ने ओम राउत के खिलाफ एफआईआर फाइल करने की धमकी दे डाली।

Only in India you can call our god 'Behra' (Deaf) and get away with it.

Goong to file an FIR against @omraut , who will come with me? #AdipurushDisaster pic.twitter.com/02ct959E2v— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) June 17, 2023