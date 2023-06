Netflix Top 10 Movies: 'लस्ट स्टोरीज 2' से पहले फिर चर्चा में कियारा आडवाणी वाली फिल्म, टॉप 10 मूवीज में शामिल

नई दिल्ली, जेएनएन। Netflix Top 10 Trending Movies: थिएटर में पिछले दिनों कई तरह की मूवी रिलीज हुईं। इनमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा किया, तो कुछ का प्रदर्शन एवरेज रहा। बहरहाल, अगर आप कभी सिनेमाघरों में लगी इन फिल्मों को फिर से देखना चाहते हैं, तो ओटीटी पर आपके लिए ढेर सारा कंटेंट मौजूद है।

ओटीटी पर एक्शन, कॉमेडी से लेकर क्राइम थ्रिलर तक, ढेर सारा कंटेंट व्यूवर्स के लिए मौजूद रहता है। अगर आप अपने फ्री टाइम को इस प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छी फिल्में देखकर बिताना चाहते हैं, लेकिन इतना सारा कंटेंट होने से कन्फ्यूज भी हैं कि क्या देखें और क्या नहीं, तो ये खबर आपके लिए है। हम आपको नेटफ्लिक्स (Netflix) पर टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों के बारे में बताएंगे।

नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में

एक्सट्रैक्शन 2

जॉनर- एक्शन

रिलीज डेट- 16 जून, 2023

'एक्सट्रैक्शन 2' साल 2020 में रिलीज हुई 'एक्सट्रैक्शन' का सीक्वल है। इस फिल्म में एक बार फिर क्रिस हेम्सवर्थ के दमदार एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, वो भी पहले से और ज्यादा मनोरंजक तरीके से। अगर आपने एक्सट्रैक्शन देखी है, तो अगला पार्ट आपको जरूर रोचक लगेगा।

गुमराह

जॉनर- एक्शन

रिलीज डेट- 4 जून, 2023

आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर के अभिनय से सजी 'गुमराह' इस साल 7 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज की गई थी। फिल्म दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, जिसमें से एक क्रिमिनल है, तो दूसरा पढ़ा लिखा सफल बिजनसमैन। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत है, जिसका असर इन दोनों पर क्या होता है, यह कहानी आगे बढ़ने के साथ दिखाया जाता है। मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 ट्रेंडिंग में है। फिल्म इसी महीने ओटीटी पर रिलीज हुई थी।

त्रिशंकु

जॉनर- ड्रामा

रिलीज डेट- 23 जून, 2023

फिल्म 'त्रिशंकु' बैंक परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे नौकरी तलाशने वाले सेतु और एसपी की बेटी मेघा की कहानी है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मगर इनकी प्रेम कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, जब सेतु की नर्स बहन उनके सामने भागने का फैसला करती है। यह अचानक आया मोड़ सेतु और मेघा दोनों को भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति में डाल देता है। इसी मोड़ से इनकी लव स्टोरी में भी उतार चढ़ाव देखे जाते हैं।

थीरा काधल

जॉनर- ड्रामा

रिलीज डेट- 23 जून, 2023

'थीरा काधल' 26 मई, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तमिल भाषी फिल्म है। मूवी की कहानी गौतम (जय) के इर्दगिर्द घूमती है, जो अपनी बीवी वंदना (शिवाडा) और बेटी के साथ हंसी खुशी रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी में भूचाल तब आता है, जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी लाइफ में एंट्री करती है। मूवी इसी महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है।

थ्रू माय विंडो: एक्रॉस द सी

जॉनर- ड्रामा

रिलीज डेट- 23 जून, 2023

हॉलीवुड से आई फिल्म 'थ्रू माय विंडो: एक्रॉस द सी' (Through My Window: Across The Sea) को डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म एरेस और रैक्वेल के बीच के रिलेशन को एक्सप्लोर करती है। फिल्म के पहले पार्ट में इनकी लव स्टोरी दिखाई गई थी, और इस फिल्म में लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर इनके रिलेशन में क्या बदलाव आते हैं, यह दिखाया गया है।

एक्सट्रैक्शन

जॉनर- एक्शन

रिलीज डेट- 24 अप्रैल, 2020

क्रिस हेम्सवर्थ (Kris Hemsworth) के 'थॉर' जैसी सीरीज में काम करने के चलते उनकी फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा होते देखने को मिला है। फैंस उन्हें एक्शन करते देखना पसंद करते हैं। नेटफ्लिक्स पर जहां फिल्म का दूसरा पार्ट पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, वहीं पहला पार्ट भी छठे नंबर पर बना हुआ है। 'एक्सट्रैक्शन' (Extraction) 2020 में रिलीज की गई फिल्म है। मूवी में आपको इंडियन टच भी देखने को मिलेगा। मूवी में रणदीप हुड्डा ने भी काम किया था। इस फिल्म के साथ एक खूबसूरत बात यह भी है कि यह फिल्म तब भी सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म थी, और आज भी लोग इसे देखना पसंद कर रहे हैं।

तू झूठी मैं मक्कार

जॉनर- कॉमेडी, ड्रामा

रिलीज डेट- 3 मई, 2023

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और श्रद्धा कपूर की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाने वाली 'तू झूठी मैं मक्कार' ने बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता का परचम लहराया, और ओटीटी पर भी यह फिल्म टॉप 10 में शामिल है। फिल्म की कहानी को खूबसूरत बनाता है कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) का कैमियो और बोले गए पंचलाइनर्स।

कटहल

जॉनर- ड्रामा

रिलीज डेट- 19 मई, 2023

'मथुरा में रहना है, तो राधे-राधे कहना है' और आईपीसी का मतलब नहीं इंडियन पैनल कोड नहीं, इंडियन पॉलिटिकल कोड होता है।' ये डायलॉग हैं सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) की फिल्म 'कटहल' के। कटहल के चोरी होने की नेटफ्लिक्स की यह मजेदार कहानी है। इस फिल्म से यशोवर्धन मिश्रा ने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है।

लस्ट स्टोरीज

जॉनर- ड्रामा

रिलीज डेट- 15 जून, 2018

'लस्ट स्टोरीज' 2018 की फिल्म है। दरअसल, इस मूवी में चार अलग-अलग कहानी दिखाई गई है, जो अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं। फिल्म में राधिका आप्टे की 'लस्ट स्टोरी' दिखाई है, जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था। दूसरी कहानी जोया अख्तर ने डायरेक्ट की थी, जिसमें भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में थीं। तीसरी कहानी को दिबाकर बनर्जी ने डायरेक्ट किया था, जिसमें मनीषा कोइराला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया। चौथी फिल्म करण जौहर ने डायरेक्ट की थी, जिसमें कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की स्टोरी दिखाई गई थी।

मेक मी बिलीव

जॉनर- रोमांटिक, ड्रामा

रिलीज डेट- 23 जून, 2023

'मेक मी बिलीव' टर्किश मूवी है, जिसमें एक फोटोग्राफर और मैगजीन ए़डिटर की लव स्टोरी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत दादी-नानी की एक जोड़ी से होती है, जिन्होंने अपने बड़े हो चुके पोते-पोतियों को धोखे से एक प्यारी सी मुलाकात के लिए बुलाया होता है।