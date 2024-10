सलमान खान के बाद सिंगर Neha Kakkar और उनके पति रोहनप्रीत को मिली धमकी, कहा - 'अभी प्यार से समझा रहे हैं'

मीडिया पोर्टल के अनुसार, निहंग मान सिंह ने लाइव आकर कहा कि जो लोग ऑनलाइन अश्लील कंटेंट पोस्ट करेंगे, उन्हें पहले प्यार से समझाया जाएगा कि वे ऐसा न करें। अगर वो नहीं माने तो दूसरी बार उन्हें सबक सिखाया जाएगा। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह के बारे में बात करते हुए निहंग ने कहा कि वे इसके लिए जेल भी जाएंगे। लेकिन समाज में किसी भी तरह की गंदगी नहीं होने देंगे।

After 'Kulhad Pizza' couple (Sehaj Arora and Gurpreet Kaur), Nihang Singh threatens Neha Kakkar for making social media reels with husband Rohanpreet Singh#Punjab #NehaKakkar pic.twitter.com/ksgq3xP7UT