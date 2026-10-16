Nayyi Navelli X Review: 'डायन भाभी' से डर गए दर्शक या आ गई उबासी? Yami Gautam की मूवी पर लोगों ने सुनाया फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नेशनल अवॉर्ड विनर यामी गौतम की हॉरर कॉमेडी फिल्म नई नवेली (Nayyi Navelli Movie) सिनेमाघरों में दर्शकों के हवाले हो चुकी है। यामी की इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट फैंस के अंदर तब से है, जब से मूवी का ट्रेलर दर्शकों के सामने आया है।

निर्देशक बालाजी मोहन ने 'नई नवेली' में माइथोलॉजी, कॉमेडी और मिस्ट्री के साथ-साथ कई ऐसे एलिमेंट डाले जो दर्शकों को थिएटर्स तक खींच तो लाए, लेकिन क्या ट्रेलर की तरह ही सिनेमाघरों में भी दर्शकों को ये फिल्म एंटरटेनिंग लगी या नहीं, इस पर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है।

दर्शकों ने किया नई नवेली का रिव्यू यामी गौतम की नई नवेली को समीक्षको से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिला है। हालांकि, दर्शकों का भी थोड़ा उनसे मिलता-जुलता है। डायन भाभी के रूप में एक्ट्रेस की एक्टिंग तो बहुत पसंद आई ही, लेकिन कहानी को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोगों को तो नई नवेली की तुलना श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री से भी कर दी है।

फिल्म देखकर आए एक दर्शक ने मूवी पर राय देते हुए लिखा, "शानदार और अद्भुत। यह बेस्ट हॉरर कॉमेडी पैक्ड मिक्सचर है। 2026 की सबसे बेस्ट फिल्म है। इसमें फन है, कई सीन्स पर हंसी भी आती है। मूवी के गाने बहुत ही अच्छे हैं। कास्टिंग और परफॉर्मेंस भी शानदार है। यामी गौतम आप इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस हैं।

नई नवेली के एक्शन सीक्वेंस को बताया बेढंगा फिल्म देखकर आए दूसरे यूजर ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा, "नई नवेली देखना बहुत ही मुश्किल है। कॉमेडी का ज्यादा भार अनुराग ठाकुर ने उठाया है, लेकिन धार्मिक प्रतीको का समावेश मूवी में बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीक्वेंस बहुत ही बेढंगे हैं। कहानी को बहुत भगाकर आगे बढ़ाया है। यामी गौतम का काम अच्छा है, लेकिन कहानी वीक है।"