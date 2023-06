Swara Bhasker: स्वरा भास्कर ने किया प्रेग्नेंसी का एलान, फिल्मों में अभिनय के साथ बेबाकी से बनायी पहचान

नई दिल्ली, जेएनएन। Swara Bhasker Life and Career: स्वरा भास्कर इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ इस खुशखबरी को शेयर किया। स्वरा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में अपनी प्रेग्नेंसी के लिए चर्चा में हैं। हालांकि, अब एक्ट्रेस ने सभी चर्चाओं पर पुष्टि की मोहर लगा दी है।

स्वरा बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं, जो पर्दे के अलावा वास्तविक जिंदगी में भी मुद्दों से जुड़ी रहती हैं और खुलकर अपनी बात रखती हैं। इंडियन नेवी ऑफिसर के घर जन्मी स्वरा वैसे तो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनका नाम अक्सर विवादों में भी रहता है। स्वरा के निजी और प्रोफेशनल जीवन के ऐसे ही तमाम पहलू।

स्वरा भास्कर का जन्म 9 अप्रैल 1988 को इंडियन नेवी ऑफिसर चित्रायु उदय भास्कर के घर हुआ था। उनकी मां इरा भास्कर दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सटी में सिनेमा स्टडीज की प्रोफेसर थीं। उनके पिता तमिलनाडु तो मां बिहार से थीं। वहीं, उनकी ननिहाल वाराणसी में थीं। स्वरा की परवरिश दिल्ली में ही हुई।

स्वरा की स्कूलिंग दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय से हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करने के दौरान स्वरा की क्लासमेट बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनिषा लांबा थीं। स्नातक की पढ़ाई के बाद स्वरा ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की।

पढ़ाई के दौरान स्वरा का मन एक्टिंग में ही लगता था। लिहाजा उन्होंने एन के शर्मा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। फिर पढ़ाई पूरी होते ही स्वरा ने दिल्ली से मुंबई का रुख किया।

स्वरा ने 2009 में आई फिल्म 'मोहनलाल कीप वॉकिंग' से बॉलीवुड में अभिनय की पारी शुरू की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद उनके हाथ लगी ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म 'गुजारिश'। इस फिल्म में स्वरा ने सहयोगी किरदार निभाया था।

स्वरा भास्कर को अब तक वो पहचान नहीं मिली थी, जिसकी तलाश में वो मुंबई आई थीं। 2011 में आई आनंद एल राय की फिल्म 'तनु वेड्स मनु' ने स्वरा की पहचान पुख्ता की। इस फिल्म में स्वरा ने कंगना रनोट की बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले किया था, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों ने खूब सराहा। इस फिल्म में स्वरा को उनके रोल के लिए फिल्मफेयर सहित कई अवॉर्ड्स फंक्शंस में नॉमिनेशन मिले।

स्वरा ने अपने 14 सालों के फिल्मी करियर में 19 फिल्मों में काम किया है, जिनमें रांझणा, तनु वेड्स मनु, तनु वेड्स मनु रिटर्न, प्रेम रतन धन पायो में उनके काम को सराहा गया। ये वो फिल्में हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कलेक्शन किया।

अपने बेबाक बयानों के चलते स्वरा का नाम अक्सर विवादों में आ ही जाता है। इसके लिए वो ट्विटर पर ट्रोल भी होती हैं। राजनीतिक हो या सामाजिक मुद्दे, स्वरा कभी अपने विचारों को सोशल मीडिया पर शेयर करने से पीछे नहीं हटतीं। स्वरा के कुछ विवादित बयान-

स्वरा ने 17 जनवरी को सोशल मीडिया के जरिए समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर फहद अहमद के साथ स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत कोर्ट मैरेज करने की खबर साझा की थी। उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की थीं। इससे एक दिन पहले 16 फरवरी को उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके फवाद संग अपने रिश्ते की पुष्टि की थी।

Three cheers for the #SpecialMarriageAct (despite notice period etc.) At least it exists & gives love a chance… The right to love, the right to choose your life partner, the right to marry, the right to agency these should not be a privilege.@FahadZirarAhmad

✨✨✨♥️♥️♥️ pic.twitter.com/4wORvgSKDR— Swara Bhasker (@ReallySwara) February 17, 2023