Napoleon Trailer: पर्दे पर पहुंचा नेपोलियन बोनापार्ट, रिडली स्कॉट ने 'जोकर' को बनाया 'एम्परर ऑफ द फ्रेंच'

नई दिल्ली, जेएनएन। हिस्ट्री की किताबों में फ्रांस के शासक 'नेपोलियन बोनापार्ट' के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। मोटिवेशनल स्पीचों में भी अक्सर नेपोलियन का नाम लिया जाता है, लेकिन अब 'नेपोलियन' का किरदार बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा।

जाने-माने निर्देशक रिडली स्कॉट ने इस ऐतिहासिक किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर उतारा है, जिसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है। नेपोलियन फिल्म में योकिन फीनिक्स टाइटल रोल में हैं, जिन्हें जोकर के लिए पहचाना जाता है। योकिन को जोकर के लिए बेस्ट एक्टर का एकेडमी अवॉर्ड प्रदान किया गया था। ट्रेलर में नेपोलियन के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दिखाया गया है। योकिन के अभिनय की झलक ट्रेलर में साफ देखी जा सकती है।

इस किरदार में उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके हाव-भाव देखने लायक हैं। योकिन ने 'नेपोलियन' के किरदार को जीवंत बना दिया है। एक मामूली सैनिक से फ्रांस का शासक बनने का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं। साथ ही यह ट्रेलर नेपोलियन और जोसफिन के रिश्ते की सच्चाई को भी रेखांकित करता है।

सोनी पिक्चर्स और एप्पल टीवी प्लस की इस फिल्म में वैनेसा किर्बी नेपोलियन की पत्नी और बाद में महारानी जोसफिन की भूमिका में हैं। ‘नेपोलियन’ 22 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बाद में यह फिल्म एप्पल टीवी+ पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी।

Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools.