Mahesh Babu की दमदार आवाज में 'मुफासा: द लायन किंग' का ट्रेलर रिलीज, सुनकर बोले फैंस- ब्लॉकबस्टर होगी फिल्म

ट्रेलर को शेयर करते हुए महेश बाबू ने लिखा, 'उस किरदार में एक नया डायमेंशन जुड़ गया है, जिसे हम जानते भी हैं और प्यार भी करते हैं। तेलुगू में मुफासा के किरदार की आवाज बनकर उत्साहित हूं। इस क्लासिक फिल्म का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, तो ये मेरे लिए काफी स्पेशल है।'

A new dimension to the character we know and love! Extremely excited to be the voice of Mufasa in Telugu and having been a massive fan of the classic, this is a special one for me!