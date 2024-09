Ranbir Kapoor के बचाव में उतरीं Mrunal Thakur, 'एनिमल' को लेकर कहा- 'अगर आपको नहीं पसंद तो'

“#RanbirKapoor is also the same person who did Barfi as well. Why not appreciate that an actor can do roles like both Animal & Barfi?If you like a film, it’s great.If you don’t,may be next time.”

pic.twitter.com/3SBBqePYLO— Raymond. (@rayfilm) September 28, 2024

एनिमल के नाम रही आईफा की शाम

आईफा अवॉर्ड 2024 में एनिमल का राज रहा है। बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट मेल और फीमेल सिंगर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट विलेन समेत 6 अवॉर्ड संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म को मिले हैं। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 900 करोड़ के ऊपर कारोबार किया था।

क्यों एनिमल पर हुआ था विवाद?

एनिमल के कई सीन्स को महिलाओं के खिलाफ बताया गया था। रणविजय (रणबीर कपूर) के जूते चटवाने के लिए कहे जाने से लेकर वाइफ को चीट किए जाने तक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म के कई सीन्स पर बवाल मचा था। कंगना रनौत से लेकर जावेद अख्तर तक ने फिल्म की आलोचना की थी।

