एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। मोहम्मद रफी (Mohammad Rafi) की मखमली आवाज में वो जादू था कि वो एक धुन छेड़ते और वो सीधा दिल में उतर जाती थी। यही वजह की उनके गानों को हर एक जेनरेशन के लोग पसंद करते हैं।

अपने 40 दशक के लंबे करियर में सिंगर ने अलग-अलग शैलियों में हजारों सदाबहार गाने गाए हैं। आज आपको उनके एक ऐसे गीत के बारे में बताएंगे जिसे हिंदी सिनेमा के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गीत माना जाता है। क्या है गाने का मुख्य भाव? हम बात कर रहे हैं साल 1964 में आई हिंदी फिल्म चित्रलेखा के गाने 'मन रे तू काहे ना धीर धरे' की। इसे मोहम्मद रफी ने गाया है। इसके बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं और संगीत रोशन ने दिया है। यह गीत सांसारिक मोह-माया और दिखावे से दूर धैर्य रखने का संदेश देता है। इसमें कहा गया है कि समय, रंग और रूप को कोई बांध नहीं सकता, और अंततः कोई किसी के साथ नहीं जाता।

जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसका संगीत भी उस दौरान कहीं खो गया। लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब लोगों ने इसे सुना तो गाने के बोल सीधा उनके दिलों तक पहुंचें। साल 2010 में आउटलुक पत्रिका ने भारतीय संगीत जगत के 30 दिग्गज संगीतकारों, गीतकारों और गायकों के बीच एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें इस गीत को हिंदी सिनेमा के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गीत चुना गया था।