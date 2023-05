Mission Impossible 7 Trailer: नये ट्रेलर में देखिए टॉम क्रूज के कुछ और हैरतअंगेज स्टंट्स, बढ़ जाएंगी धड़कनें

नई दिल्ली, जेएनएन। टॉम क्रूज के फैंस को उनकी फिल्मों का इंतजार एक्शन और स्टंट्स के लिए रहता है। खासकर, मिशन इम्पोसिबल सीरीज दुनियाभर में एक्शन के लिए मशहूर है। इस सीरीज के हर नये भाग में कुछ ऐसा देखने की उम्मीद होती है, जो सांसें रोक दे।

फ्रेंचाइजी की हर फिल्म में एक स्टंट ऐसा होता है, जो फिल्म की हाइलाइट बनता है। अब इस फ्रेंचाइजी का सातवां भाग डेड रेकनिंग पार्ट वन रिलीज के लिए तैयार है। इससे पहले नया ट्रेलर जारी किया गया है, जिसमें कुछ नये एक्शन और स्टंट के दृश्य जोड़े गये हैं।

बुधवार को आये ट्रेलर के कई दृश्य दर्शक पिछले साल जारी हुए टीजर ट्रेलर में देख चुके हैं, मगर कुछ दृश्य ऐसे हैं, जो पहली बार नजर आएंगे। इस ट्रेलर की लम्बाई 2 मिनट 27 सेकंड है। ट्रेलर की शुरुआत इस फिल्म के सिग्नेचर एक्शन सीन के साथ होती है, जिसमें टॉम मोटर साइकिल पर हजारों फीट ऊंची पहाड़ी से जम्प करते दिख रहे हैं।

मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रोम में फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर रखा गया है, जिसमें शामिल होने का मौका दर्शकों को मिल सकता है।

Watch the official trailer for #MissionImpossible – Dead Reckoning Part One, starring @TomCruise. Only in theatres July 12.

Your mission is to retweet this trailer with #MissionImpossible and #Sweepstakes for a chance to win a trip to the World Premiere in Rome. pic.twitter.com/Ztp3in8OgH— Mission: Impossible (@MissionFilm) May 17, 2023