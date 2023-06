Mirzapur के 'गुड्डू पंडित की बहन' डिम्पी ने मोनोकिनी पहन करा डाला ऐसा फोटोशूट, क्या होगा भैया जी का रिएक्शन

अमेजन प्राइम की विवादित वेब सीरीज मिर्जापुर में डिम्पी यानी हर्षिता गौर को शो से एक खास पहचान मिली है। मिर्जापुर के अलावा हर्षिता वेब सीरीज जहानाबाद ऑफ लव एंड वार को लेकर भी सुर्खियों में हैं। सुधीर मिश्रा की वेब सीरीज 13 नवम्बर 2005 को जहानाबाद जेल पर हुए नक्सली हमले की हिंसक घटना पर आधारित है। वह एक्टिंग के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं।

Photo Credit: Dimpy Pandit Aka Harshita Gaur Instagram Photo Screenshot

नई दिल्ली, जेएनएन। Mirzapur 3 Actress Dimpy Aka Harshita Gaur Bold Photos Viral: अमेजन प्राइम की सबसे चर्चित और विवादित वेब सीरीज मिर्जापुर को दर्शकों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। इस शो को दर्शकों ने काफी पसंद किया। मिर्जापुर के हर सीरीज के बाद दर्शकों को इसके नए सीजन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस सीरीज की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके किरदार भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे में भला आप मिर्जापुर की डिम्पी को कैसे भूल सकते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज में गुड्डू पंडित की बहन का किरदार निभाने वाली डिम्पी की कुछ बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है। गुड्डू भैया की बहन डिम्पी की सुपर बोल्ड तस्वीरें वायरल गुड्डू भैया का रोल सीरीज में जहां अली फजल ने निभाया है। वहीं इस सीरीज में डिम्पी पंडित का किरदार एक्ट्रेस हर्षिता गौर ने निभाया। हर्षिता रियल लाइफ में काफी बोल्ड हैं। वह एक्टिंग के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। इसी बीच हर्षिता ने अपनी एक लेटेस्ट तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। इस तस्वीर में उनकी बोल्डनेस देखते ही बन रही है। हर्षिता के ड्रेस पर टिकी लोगों की निगाहें हर्षिता गौर ने हाल ही में एक बोल्ड फोटोशूट कराया है। इस फोटोशूट में उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस कैरी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर्षिता ने मोनोकिनी पहन कर शूट कराया है। इसके साथ उन्होंने ब्लैक हाई बूट्स पहने हैं। इस ड्रेस को पहनकर हर्षिता फर्श पर लेटकर पोज देती दिख रही हैं। इन तस्वीरों में उनकी बोल्डनेस देखते ही बन रही है। एक्ट्रेस ने अपने बालों को ओपन रखा है। उनकी ये तस्वीर देख फैंस अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये वाकई में मिर्जापुर की सिंपल दिखने वाली डिम्पी ही हैं हर्षिता की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस पर कमेंट कर यूजर्स उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं।

