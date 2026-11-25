एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 'अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज' (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) ने 'इंटरनेशनल फीचर फिल्म', 'एनिमेटेड फीचर फिल्म' और 'डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म' श्रेणियों में विचार के लिए योग्य फिल्मों की घोषणा की है।

'इंटरनेशनल फीचर' श्रेणी की 104 फिल्मों में भारत की 'गोंधल' भी शामिल है। 'डॉक्यूमेंट्री' श्रेणी में 190 फिल्में योग्य हैं, जबकि 'एनिमेटेड फीचर' सूची में 38 फिल्में शामिल हैं। 'इंटरनेशनल फीचर फिल्म' श्रेणी में कुल 104 फिल्में योग्य हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।

थेजो रियो की अंग ने बनाई जगह इस बीच, फिल्म निर्माता थेजा रियो की फिल्म 'अंग' ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 'प्लेटफॉर्म अवार्ड' जीतकर इस दौड़ में अपनी जगह बना ली है। 'द हॉलीवुड रिपोर्टर' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग देशों और क्षेत्रों की ओर से 100 फिल्में भेजी गई थीं, जबकि चार अन्य फिल्मों ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार जीतकर क्वालीफाई किया।

रोमानिया की 'फ्योर्ड', जिसने कान फिल्म फेस्टिवल में 'पाल्मे डी'ओर' (Palme d’Or ) जीता था इस सूची का हिस्सा है। भारत की 'गोंधल' जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की फिल्मों के साथ मुकाबला करेगी। अन्य कौन-कौन सी फिल्में हैं शामिल? इंटरनेशनल फीचर फिल्म केटेगरी में शामिल अन्य फिल्मों में जापान की 'ऑल ऑफ अ सडन', नेपाल की 'एलीफेंट्स इन द फॉग', पोलैंड की 'फादरलैंड', रोमानिया की 'फ्योर्ड', स्पेन की 'ला बोला नेग्रा', फ्रांस की 'मिनोटौर', दक्षिण कोरिया की 'पॉसिबल लव', यूनाइटेड किंगडम की 'रिहर्सल्स फॉर अ रेवोल्यूशन' और पाकिस्तान की 'हैंगिंग बाय अ वायर' शामिल हैं।