ऑस्कर विनिंग फिल्ममेकर Sebastian Lelio का हुआ निधन, 52 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिनेमा जगत से इस वक्त बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। स्पैनिश भाषा के मशहूर निर्देशक सेबेस्टियन लेलियो (Sebastian Lelio) का निधन हो गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल सिनेमा को एक बड़ा झटका लगा है। लेलियो की मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है।

सेबेस्टियन लेलियो ने 52 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा है। मालूम हो कि सेबेस्टियन लेलियो विदेशी भाषा के उन चुनिंदा फिल्ममेकर में से एक थे, जिनको ऑस्कर अवॉर्ड से नवाजा गया था। 52 साल की उम्र में सेबेस्टियन लेलियो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में द्वारा मिली जानकारी के आधार पर बीते 6 नवंबर को सेबेस्टियन लेलियो का निधन हो गया है। उन्होंने 52 साल की उम्र में चिली के सैंटियागो स्थिति अपने निजी आवाज आखिरी सांस ली। परिवार के सदस्य और अन्य करीबी लोगों द्वारा सेबेस्टियन की मौत की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से एक गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे।