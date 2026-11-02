'हीट' फेम मशहूर निर्देशक Michael Mann के साथ हुआ हादसा, टारगेट प्रैक्टिस के दौरान पैर में लगी गोली

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड के जाने माने निर्देशक और 'हीट' (Heat) और फैरारी जैसी फिल्मों के लिए मशहूर माइकल मान (Michael Mann) से बड़ी चूक हो गई।

83 साल के माइकल मान लॉस एंजिलिस की एक गन रेंज में टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी गलती से गोली उनके पैर में लग गई। उन्हें एम्बुलेंस से एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल से मान को मिल गई छुट्टी

रविवार को 'पीपल' (People) पत्रिका को दिए गए एक बयान में उनके प्रतिनिधि ने इस हादसे को एक मामूली चोट कहकर संबोधित किया। प्रवक्ता ने कहा,'उनका इलाज किया गया है और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है।'

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे हुई। माइकल मान गन रेंज में मौजूद थे और वह अपनी बंदूक को होल्स्टर में रखने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक फायरिंग हो गई और गोली उनके पैर में लग गई।