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'हीट' फेम मशहूर निर्देशक Michael Mann के साथ हुआ हादसा, टारगेट प्रैक्टिस के दौरान पैर में लगी गोली

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Mon, 02 Nov 2026 09:40 AM (IST)

हॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक माइकल मान लॉस एंजिल्स में टारगेट प्रैक्टिस के दौरान गलती से अपने पैर में गोली लगने से घायल हो गए।

83 वर्षीय माइकल मान के साथ हुआ हादसा

83 वर्षीय माइकल मान के साथ हुआ हादसा

HighLights

  1. माइकल मान के पैर में गोली लगी

  2. लॉस एंजिल्स में गन रेंज में हुआ हादसा

  3. इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड के जाने माने निर्देशक और 'हीट' (Heat) और फैरारी जैसी फिल्मों के लिए मशहूर माइकल मान (Michael Mann) से बड़ी चूक हो गई।

83 साल के माइकल मान लॉस एंजिलिस की एक गन रेंज में टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी गलती से गोली उनके पैर में लग गई। उन्हें एम्बुलेंस से एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल से मान को मिल गई छुट्टी

रविवार को 'पीपल' (People) पत्रिका को दिए गए एक बयान में उनके प्रतिनिधि ने इस हादसे को एक मामूली चोट कहकर संबोधित किया। प्रवक्ता ने कहा,'उनका इलाज किया गया है और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है।'

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे हुई। माइकल मान गन रेंज में मौजूद थे और वह अपनी बंदूक को होल्स्टर में रखने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक फायरिंग हो गई और गोली उनके पैर में लग गई।

इन फिल्मों का किया है निर्देशन

मान को 'थीफ'(Thief), 'मैनहंटर'(Manhunter), 'कोलेटरल', 'द इनसाइडर' और 'हीट' जैसी कई पॉपुलर फिल्मों का निर्देशन किया है। उनके निर्देशन में बनी सबसे हालिया फिल्म 2023 का बायोग्राफिकल ड्रामा 'फेरारी'(Ferrari)है, जिसमें एडम ड्राइवर और पेनेलोप क्रूज ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।

फिल्म निर्माता फिलहाल 'हीट 2' पर काम कर रहे हैं, जो उनकी 1995 की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'हीट' का अगला भाग है। मूल फिल्म में अल पचीनो और रॉबर्ट डी नीरो ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इसकी कहानी लॉस एंजिल्स पुलिस के एक जासूस (अल पचीनो) और एक प्रोफेशनल चोर (रॉबर्ट डी नीरो) के बीच की कड़ी टक्कर के इर्द-गिर्द बुनी गई थी।

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