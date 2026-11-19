एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुधीर मिश्रा द्वारा डायरेक्टेड और अनुभव सिन्हा द्वारा प्रोड्यूस फीचर फिल्म की जबसे घोषणा हुई है, तब से प्रोजेक्ट के इर्दगिर्द दर्शकों का उत्साह बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है। यह कहानी भारत की आजादी के पहले की है, उन 21 दिनों की जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है।

फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार नेशनल अवॉर्ड विनर मनोज बाजपेयी पहली बार निभाते नजर आने वाले हैं। अब जब फैंस बेसब्री से बापू के किरदार में एक्टर को देखने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में उनकी एक तस्वीर ऑनलाइन लीक हुई है। तस्वीर में मनोज बाजपेयी कभी न देखे गए लुक में देखे जा सकते हैं।

पूरी हुई फिल्म की शूटिंग मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग ऑफिशल तौर से पूरी करते हुए,एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। फिल्म की शूटिंग पूरी होते ही, इसके इर्द-गिर्द मौजूद एक्साइटमेंट भी दोगुनी हो गई है। महात्मा गांधी के किरदार में कदम रखना कोई आसान काम नहीं था और मनोज बाजपेयी ने इसके साथ न्याय करने के लिए अपनी जी जान लगा दी है।

प्रोजेक्ट को अपनी मौजूदगी से वहीदा रहमान जैसी दिग्गज अभिनेत्री ने और भी खास बना दिया है। वह इस मूवी में पुतलीबाई की भूमिका में दिखेंगे, जोकि गांधी की मां का किरदार है। उन जैसी कद रखने वाली आइकॉन का प्रॉजेक्ट से जुड़ना, फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है।

भारतीय सिनेमा में कई दशकों से अपनी शानदार अदाकारी, गरिमापूर्ण अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पहचानी जाने वाली उनकी मौजूदगी इस फिल्म को और खास बनाती है। मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों के साथ उनका जुड़ना इस पूरी स्टारकास्ट को बेहद खास बना देता है और इस तरह से फिल्म लवर्स के लिए यह किसी ट्रीट से कम नहीं है।