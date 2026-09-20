महात्मा गांधी की मां बनेंगे Waheeda Rehman, मनोज बाजपेयी की फिल्म में हुई वेटरन एक्ट्रेस की एंट्री
दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस वहीदा रहमान आने वाले समय में पर्दे पर पुतलीबाई का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी।
HighLights
महात्मा गांधी की बायोपिक में वेटरन एक्ट्रेस की एंट्री
वहीदा रहमान पर्दे पर निभाएंगी पुतलीबाई का किरदार
मनोज बाजपेयी की अगली फिल्म में नजर आएंगी वहीदा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। अभिनेता मनोज बाजपेयी की महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित आने वाली फिल्म में वहीदा की एंट्री हो गई है और वह पर्दे पर बापू की मां पुतलीबाई का किरदार निभाती दिखेंगी।
वहीदा रहमान को मिली फिल्म
पिछले काफी समय से सिर्फ चुनिंदा फिल्में कर रहीं अभिनेत्री वहीदा रहमान अब सुधीर मिश्रा के निर्देशन में बन रही फिल्म में नजर आएंगी। यह फिल्म राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के 21 महत्वपूर्ण दिनों की कहानी पर आधारित है। जिसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी की भूमिका में नजर आएंगे।
यह भी पढ़ें- Manoj Bajpayee बने महात्मा गांधी, बापू के लुक में नेशनल अवॉर्ड विनर एक्टर का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन
मुल्क और थप्पड़ फिल्मों के निर्देशक अनुभव सिन्हा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे है। फिलहाल इस फिल्म का नाम गांधी एंड माई मदर बताया जा रहा है। फिल्म में वहीदा रहमान, महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई की भूमिका में निभाएंगी।
वहीदा जैसी अनुभवी अभिनेत्री के साथ काम करने को लेकर निर्देशक सुधीर भी काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है- मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वहीदा जी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं। उनकी प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम, कागज के फूल और गाइड जैसी फिल्मों से मेरा बहुत गहरा और व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है।
मैं ये फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इन मशहूर फिल्मों की अभिनेत्री अब मेरे निर्देशन में बन रहे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।
दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हैं वहीदा
वहीदा रहमान के शानदार करियर पर नजर डालें तो उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'दादा साहब फाल्के अवॉर्ड' से सम्मानित किये जाने के अलावा उनकी फिल्म 'रेशमा और शेरा' (1971) में शानदार एक्टिंग के लिए 'बेस्ट एक्ट्रेस' का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी दिया जा चुका है। वहीदा रहमान ने इंडस्ट्री को 'गाइड', 'प्यासा', 'कागज के फूल', 'तीसरी कसम' और 'खामोशी' जैसी सदाबहार फिल्मों की सौगात दी है।
कब रिलीज होगी फिल्म
गौर किया जाए मनोज बाजपेयी और वहीदा रहमान की इस हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म की रिलीज डेट के बारे में तो अभी मेकर्स की तरफ से इस मामले का आधिकारिक एलान नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ये मूवी अगले साल 2027 तक सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जा सकती है।
यह भी पढ़ें- Last Man In Tower Review: यादों का आशियाना या लालच की इमारत? मनोज बाजपेयी की फिल्म देती है सार्थक संदेश