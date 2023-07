Bollywood News: 170 करोड़ नेटवर्थ की खबरों पर Manoj Bajpayee ने तोड़ी चुप्पी, बता दी असलियत!

Manoj Bajpayee मनोज ने कहा कि इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद मुझे यही उम्मीद है कि निर्माता मेरा वेतन बढ़ा देंगे। आगे जब मनोज से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी बड़ी रकम के लिए किसी प्रोजेक्ट को हां कहा है? इस पर वह कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता हूं। अगर मेरे दिमाग में यह होता तो मैंने इसे 25 साल पहले ही कर दिया होता।

अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में जुटे हैं मनोज।

