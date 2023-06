पति राज को याद कर भावुक हुईं मंदिरा बेदी, दूसरी डेथ एनिवर्सरी पर किया ऐसा पोस्ट, छलक पड़ेंगे आपके आंसू

आपको बता दें कि मंदिरा बेदी के पति और फिल्म मेकर राज कौशल का साल 2021 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। राज के अचानक निधन पर हर कोई सदमे में था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राज इस दुनिया में नहीं रहे। पति के जाने के बाद मंदिरा बेदी अपने बच्चों तारा और वीर की जिम्मेदारी अकेले संभाल रही हैं।

Photo Credit: Mandira Bedi Raj Kaushal Instagram Photo Screenshot

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Mandira Bedi On Her Husband Death Anniversary: मंदिरा बेदी के पित राज कौशल का निधन ने उन्हें बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। पति के निधन के बाद मंदिरा ने जिस तरह से खुद को और अपने परिवार को संभाला वो वाकई में बड़ी हिम्मत की बात ह। राज का दो साल पहले 49 साल की उम्र हार्ट अटैक आने से निधन हो गया था। हर कोई राज के अचानक निधन को लेकर सदमे में था। आज राज की दूसरी डेथ एनिवर्सरी है। पति राज की दूसरी बरसी पर आज मंदिरा फिर से इमोशनल हो गई हैं। इस मौके पर उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया हैं। राज की दूसरी बरसी पर भावुक हुईं मंदिरा बेदी मंदिरा बेदी ने दिवंगत पति राज कौशल की दूसरी डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें फिर से याद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट एक भावुक कर देने वाला पोस्ट शेयर किया है। मंदिरा ने एक वीडियो शेयर किया है, जो कई सारी तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें मंदिरा और राज की तस्वीरों के साथ उनके बच्चों को तारा और वीर को भी देखा जा सकता है। इसमें उनके खुशी के पलों को एक फ्रेम में कैद किया गया है। इस वीडियो के अंत में एक टूटा हुआ दिल बना है, जिससे साफ पता चल रहा है कि मंदिरा किस कदर आज भी राज को कितना मिस कर रही हैं। View this post on Instagram A post shared by Mandira Bedi (@mandirabedi) वीडियो के साथ दिखास खास मैसेज मंदिरा बेदी ने इस वीडियो के साथ पति राज के लिए खास मैसेज लिखा है। उन्होंने लिखा, ‘आपने हमें 2 साल पहले इसी दिन छोड़ दिया था... हम आपको याद करते हैं राजू।‘ इस वीडियो पर फैंस के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। इस पर कमेंट कर फैंस भी राज को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मंदिरा के दोस्त रोहित राॅय ने किया रिएक्ट मंदिरा बेटी के इस वीडियो पर फैंस के अलावा उनके खास दोस्त रोहित राॅय ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा, ‘मैंडी आपके साथ।‘ वहीं एक यूतजर ने लिखा, ‘यहां तक ​​कि मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ जब मेरे पति ने हमें छोड़ दिया। स्ट्रॉन्ग बनो... आपको और बच्चों को ढेर सारा प्यार।‘ एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, ‘आप बहुत मजबूत महिला हैं। भगवान आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें।‘ ऐसे कई और कमेंट इस वीडियो पर आ रहे हैं।

Edited By: Priti Kushwaha