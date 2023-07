Malaika Arora Father Hospitalised: मलाइका के पिता अस्पताल में हुए भर्ती, मां संग पापा से मिलने पहुंची अदाकारा

Malaika Arora Father Hospitalised मलाइका अरोड़ा और उनकी मां जॉयस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मलाइका और जॉयस मुंबई के अस्पताल से बाहर आती नजर आ रही हैं । अदाकारा के पिता अनिल अरोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके पिता को हुआ क्या है । इसका खुलासा नहीं हुआ है ।

Malaika Arora Father Hospitalised Photo Credit Instagram

HighLights मलाइका ने पिता अनिल अस्पताल में भर्ती मां संग पापा को देखने हॉस्पिटल पहुंची अदाकार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

Edited By: Aditi Yadav