भोलेनाथ से माही श्रीवास्तव ने की देसी दूल्हे की मांग, कहा 'दुल्हा देसी चाही', वायरल हुआ ये वीडियो

भोजपुरी सिनेमा गानों में रोमांस और भक्ति का रस खूब पिरोया जाता है। इन दिनों सावन का त्योहार चल रहा है। ऐसे में भोजपुरी सिनेमा से बाबा भोलनाथ को प्रसन्न करने व उनसे अपने मन की मुराद को पूरा करने जैसे कई गाने बनाए गए हैं जिन्हें अब तक दर्शकों का खूब प्यार मिला है। ऐसा ही एक सॉन्ग माही श्रीवास्तव लेकर आई हैं।

File Photo of Mahi Srivastava from Bhojpuri Song

