बाप-बेटे संग रोमांस फरमा चुकी हैं 59 वर्षीय सुंदरी, 90s में लोगों के दिलों पर राज करती थी लेडी सुपरस्टार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मदर इंडिया फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने अभिनेता सुनील दत्त की मां का रोल अदा किया था और बाद में इन दोनों ने शादी करके हर किसी को हैरान कर दिया था। इस तरह के बॉलीवुड के कई फिल्मी किस्से हैं, जिनको जानकार आप सरप्राइज हो सकते हैं।

इस आधार पर आज हम आपको हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अलग-अलग समय के पर बाप और बेटे की जोड़ी के साथ ऑनस्क्रीन रोमांस फरमाया है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी एक्ट्रेस है-

बाप-बेटे की जोड़ी संग फिल्म कर चुकी हैं ये एक्ट्रेस जिस अभिनेत्री के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे 90 के दशक की लेडी सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता है। 59 वर्षीय उस खूबसूरत अदाकारा को इंडस्ट्री की धक-धक गर्ल भी कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के बारे में की जा रही है।

इसके 9 साल बाद माधुरी दीक्षित विनोद के बेटे अक्षय खन्ना के साथ मोहब्बत (Mohabbat) में नजर आई, जिसमें उन्होंने अक्षय के साथ रोमांस फरमाया था। इस तरह से माधुरी के नाम पर ये एक अजीबोगरीब उपलब्धि दर्ज है। आपको बता दें कि माधुरी के अलावा ऐसा ही कारनामा अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया भी कर चुकी हैं।