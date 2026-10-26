1 फिल्म, 9 गाने और सभी ब्लॉकबस्टर; 31 साल पहले आई Madhuri Dixit की वो फिल्म; सभी गीतों को अलका-उदित ने दी आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक में हिंदी फिल्मों की चर्चा उनकी कहानियों से ज्यादा उनके गानों को लेकर होती थी। कई फिल्में ऐसी आईं, जो महज अपने संगीत (90's Songs) की वजह से हिट हो गईं। अब सोचिए एक फिल्म ऐसी भी आई, जिसके सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म में 9 गाने थे और ये सभी गाने सुपरहिट रहे।

कौन सी है वह फिल्म? दरअसल जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वह फिल्म साल 1995 में आई और फिल्म का नाम है 'राजा' (Raja Movie)। जी हां, माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और संजय कपूर (Sanjay Kapoor) स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाई ही थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इस फिल्म के गानों ने तहलका मचाया था।

फिल्म (Raja Movie Songs) के गाने ब्लॉकबस्टर रहे थे। इस फिल्म के गाने टीवी पर तो खूब चले ही थे, साथ ही रेडियो और कैसेट्स में भी इन गानों का दबदबा बनाया था। बड़ी बात ये कि फिल्म के सभी गाने सुपरहिट थे।

अलका-उदित ने गाए सभी गाने अब यूं तो फिल्म की कहानी के हिसाह से फिल्म में करीब 9-10 गाने थे, लेकिन खास बात यह रही कि फिल्म के सभी गाने उदित नारायण और अलका याग्निक ने ही गाए थे। दरअसल उस दौर में अलका-उदित का दबदबा था। इन दोनों की जुगलबंदी खूब हिट रही। लगभग हर दूसरी फिल्म में इन दोनों ही सिंगरों की आवाज सुनाई देती थी।

यही वजह है कि फिल्म राजा के सभी गानों को इन्होंने ही गाया था। फिल्म का गाना अंखियां मिलाऊं (Akhiyaan Milaoon Kabhi), किसी दिन बनूंगी राजा की रानी (Kisi Din Banoongi Main), फूल मांगू ना बहार (Phool Maangu Na Bahaar), तुमने अगर प्यार से देखा (Tumne Agar Pyar Se), नजरें मिलीं दिल धड़का (Nazrein Mili Dil Dhadka) और जा सजना तुझको (Ja Sajna Tujhko Bhula) समेत बाकी गानों को अलका याग्निक और उदित नारायण ने ही गाया था।