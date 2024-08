Stree 2 के प्रीमियर पर जारी किया गया Chhava का टीजर, विक्की कौशल के संभाजी महाराज लुक ने उड़ाए फैंस के होश

Excited to watch this movie

छत्रपती संभाजी महाराज की जय 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

जय शिवराय 🙏🏻🙏🏻🚩

High expectations from this movie as well as #VickyKaushal

🚩🚩🚩🚩#Chaava pic.twitter.com/C675rpQRLY— Snehu ❤️ (@FearlessSnehu) August 15, 2024

यह भी पढ़ें: Vicky Kaushal के नए लुक ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, फैंस बोले- अब तक का बेस्ट लुक

कब रिलीज होगी फिल्म?

छावा में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में नजर आएंगे तो वहीं रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी येसुबाई भोंसले की भूमिका में हैं। दोनों को पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए देखा जाएगा। इससे पहले सेट से विक्की का एक लुक वायरल हुआ था जिसमें वो संभाजी के किरदार में बेहद आकर्षक नजर आ रहे थे। फिल्म में अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा और दिव्या दत्ता सहित एक मजबूत स्टार कास्ट जोड़ी गई है। फिल्म 6 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

लक्ष्मण उतेकर को मिमी (2021) और लुका छुपी (2019) जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाना जाता है। लक्ष्मण के साथ विक्की कौशल की ये दूसरी फिल्म में है। इससे पहले दोनों ने साल 2023 में रिलीज हुई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म जरा हटके जरा बचके में साथ काम किया था।

यह भी पढ़ें: 'छावा' के सेट से लीक हुआ Vicky Kaushal का लुक, 'छत्रपति संभाजी महाराज' के रूप में छा गए एक्टर