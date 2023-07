Tamannaah Bhatia ने 'कावाला' गाने के हुक स्टेप पर डांस कर लूटा फैंस का दिल, वायरल हुआ वीडियो

Tamannaah Bhatia Kaavaalaa Dance Video तमन्ना भाटिया फिल्म एक्ट्रेस है। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया है। इसमें उन्हें कावाला गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही है। इसे लाखों लाइक्स भी चुके है। उनकी हाल ही में वेब सीरीज लस्ट स्टोरी 2 रिलीज हुई है।

Tamannaah Bhatia Kaavaalaa Dance Video, Tamannaah Bhatia

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Rupesh Kumar