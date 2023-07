Lust Stories 2 एक्टर विजय वर्मा ने की पैपराजी संग ऐसी हरकत, वीडियो देखकर आप भी लगाएंगे ठहाके

विजय वर्मा फिल्मों के साथ इन दिनों तमन्ना भाटिया को डेटिंग की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। कपल ने हाल ही में अपने रिलेशनशिप को कबूल किया था। तमन्ना ने हाल ही में इंटरव्यू में बताया था कि बीते 17 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उनके हर कॉन्ट्रैक्ट में नो किसिंग पॉलिसी होता है लेकिन पहली बार विजय के लिए उन्होंने इस पॉलिसी को तोड़ा है।

नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड एक्टर विजय शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म ‘लस्ट स्टोरीज 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। विजय इस वक्त फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म में विजय ने पहली बार एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के साथ काम किया है। फिल्म के अलावा दोनों इस वक्त अपने रिलेशनशिप की खबरों को लेकर भी इन दिनों चर्चा में हैं। इसी बीच अब विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पैपराजी की मिमिक्री करते दिख रहे हैं। उनका ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। पैपराजी की मिमिक्री कर खुद ही हंसने लगे विजय विजय वर्मा के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विजय वर्मा जैसे ही जैसे ही अपनी कार पर बैठने के लिए बाहर आते हैं पैपराजी उन्हें घेर लेते हैं। ऐसे में एक्टर ने बड़े ही प्यार से पोज देना शुरू कर दिया। तभी एक पैपराजी उनसे कहता है, ‘यहां पर सर, यहां पर।' बस फिर क्या था विजय ने भी उसकी नकल उतारते हुए मुंह में गुटखा रखकर बोलने का नाटक करते हुए उसकी बात को दोहराया। दरअसल, उस पैपराजी ने गुटखा खाया हुआ था। पैपराजी की मिमिक्री करने के बाद विजय वर्मा ही नहीं, बल्कि वहां पर मौजूद सभी जोर-जोर से हंसने लगते हैं। विजय उस पैपराजी को गले भी लगाते नजर आते हैं। इस लुक में नजर आए एक्टर विजय वर्मा के लुक की बात करें तो इस दौरान उन्होंने ऑलिव ग्रीन कलर की टी-शर्ट और ब्लैक जैकेट पहना हुआ है। उनके इस ब्लैक जैकेट पर बैटमैन लिखा हुआ है, जो इसे और भी खास बना रहा है। अपने इस लुक को विजय ने ग्रे कलर के कार्गो पैंट और ब्लैक शूट के साथ कंप्लीट किया है। इस पूरे लुक में विजय काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं। विजय वर्मा के इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood) वीडियो पर फैंस ने लिए जमकर मजे विजय वर्मा के इस वीडियो पर यूजर्स जमकर मजेदार कमेंट करते दिख रहे हैं। इस पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, ‘मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। वह बहुत हम्बल हैं।' एक यूजर ने लिखा, ‘इसमें कोई आश्चर्य नहीं वह बहुत अच्छा एक्टर है।' एक अन्य ने कहा, ‘बोलो जुबां केसरी।' एक फैन ने कहा, ‘यह सचमुच बहुत फनी है।'

Edited By: Priti Kushwaha