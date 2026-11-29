एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को बॉलीवुड में स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। अपने पूरे फिल्मी करियर में सिंगर ने अलग-अलग भाषाओं में कुल 30 हजार से अधिक गानें गाए। ये सभी एक से बढ़कर एक गीत आज भी हमारे जहन में वही जादू बिखेरते हैं।

आज आपको लता जी के ऐसे ही एक गाने के बारे में बताएंगे जिसका हाल ही में एक रिमिक्स रिलीज किया गया और 50 साल बाद भी ये उतना ही वायरल हो रहा है जितना कि ओरिजनल गाना। बोहेमिया ने गाने में किया रैप हम बात कर रहे हैं फरवरी 2026 में रिलीज हुए 'मैं तेरे इश्क में 2.0' (Mai Tere Ishq Mein 2.0) की। इस गाने को ओरिजनली लता मंगेशकर ने गाया है और अब रिमिक्स वर्जन में दानिश अल्फाज (Danish Alfaaz) और रैपर बोहेमिया (Bohemia) ने इसमें रैप किया है। ईशा मालवीय के लिए इस रोमांटिक ट्रैक को बाद में देसी हिप-हॉप और रैप का तड़का लगाकर पेश किया गया।

ये गाना साल 1973 की फिल्म लोफर का सदाबहार रोमांटिक हिट गाना है। इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने इसका संगीत दिया था। फिल्म में यह गाना एक खूबसूरत बगीचे में मुमताज और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया है, जहां मुमताज अपने रूठे हुए प्रेमी को मनाने की कोशिश कर रही हैं।