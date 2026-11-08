27 सालों से 'दीवाली का एंथम' बना हुआ है Kumar Sanu का पुराना गाना, टीवी की कल्ट फिल्म से रखता है नाता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के पावन पर्व की धूम आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। दीपों के खास महोत्सव का जश्न फिल्मी गानों के बिना अधूरा माना जाता है। इसी आधार पर पिछले 27 सालों से गायक कुमार सानू (Kumar Sanu) का एक लोकप्रिय गाना दीवाली का एंथम बना हुआ है।

हर साल दीवाली के दिन ये फिल्मी गीत एक न एक बार जरूर सुना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस लेख में सानू दा के कौन से कल्ट क्लासिक गीत के बारे में बात की जा रही है।

दीवाली एंथम बना हुआ है ये गाना कुमार सानू के जिस गाने के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, वह टीवी पर बार-बार प्रसारित होने वाली एक आइकॉनिक फिल्म से नाता रखता है, जिसे साल 1999 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म का नाम था सूर्यवंशम (Sooryavansham) और इसमें अमिताभ बच्चन के साथ अभिनेत्री सौंदर्य अहम भूमिका में नजर आई थीं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात सूर्यवंशम के कल्ट सॉन्ग कोरे कोरे सपने मेरे... (Kore Kore Sapne Mere) सॉन्ग के बारे में की जा रही है।