Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Krrish 4 में इस विलेन को नहीं मिली एंट्री, Rakesh Roshan का बड़ा बयान वायरल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:18 AM (IST)

    कृष 4 को लेकर लगातार अपडेट फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं। ऋतिक रोशन इस बार मूवी में एक्टिंग करने के अलावा इसके निर्देशन की कमान भी संभालेंगे। हालांक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राकेश रोशन ने किया क्लियर, कृष 4 में नहीं होगा ये एक्टर/ फोटो- Instagram

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइजी कृष 4 (Krrish 4) के फ्लोर पर आने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सुपरहीरो फ्रेंचाइजी में प्रियंका चोपड़ा से लेकर रजत बेदी, प्रीति जिंटा और रेखा सहित कई कलाकारों के लौटने की खबर सामने आई थी।

    हालांकि, अब निर्देशक-निर्माता राकेश रोशन ने एक कलाकार के 'कृष-4' में कास्टिंग की खबरों को गलत बताया है और साथ ही ये क्लियर किया है कि वह 'कृष' की चौथी फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं होगा।

    कृष 4 में नहीं हुई इस एक्टर की कास्टिंग

    'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से लंबे समय बाद फिल्मी दुनिया में वापसी करने वाले रजत बेदी को लेकर अक्टूबर 2025 से ही ये खबर उड़ रही थी कि वह राकेश रोशन की सफल फ्रेंचाइजी 'कृष-4' में एक बार फिर से विलेन बनकर लौटने वाले हैं, जिसके बाद फैंस की खुशी दोगुने स्तर पर पहुंच गई थी।

    यह भी पढ़ें- '25 फीसदी बंगाली खून...', Hrithik Roshan ने क्यों दिया ऐसा बयान? सवालों से भरा कमेंट बॉक्स

    हालांकि, अब हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, राकेश रोशन ने खुद रजत बेदी के कृष 4 में होने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा, "रजत बेदी के कृष 4 में एक्टिंग करने की सभी खबरें गलत हैं। इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है।"

    krrish 4 rajat bedi (1)

    राकेश रोशन से है रजत बेदी का पुराना नाता

    आपको बता दें कि रोशन परिवार से रजत बेदी का एसोसिएशन काफी पुराना है। उन्होंने राकेश रोशन की साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'कोई मिल गया' में 'राज सक्सेना' का किरदार अदा किया था। उनकी ग्रेशेड भूमिका थी। कोई मिल गया की कहानी आगे चलकर 'कृष' की फ्रेंचाइजी बनी, लेकिन रजत बेदी का पत्ता इससे साफ हो गया।

    krrish 4

    इंडिया की सबसे बड़ी सुपरहीरो फिल्म 'कृष-4' ऋतिक रोशन के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस फिल्म में वह एक्टिंग तो करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ इस बार ग्रीक गॉड निर्देशक की कुर्सी भी संभाल रहे हैं। कृष 4 के साथ उनका बतौर निर्देशक डेब्यू होगा। राकेश रोशन इस मूवी को 2027 में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इस चौथी फ्रेंचाइजी में ऋतिक रोशन ट्रिपल किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें- Krrish 4 में 'जादू' से मिलेंगे ऋतिक रोशन, एक्टर ने दिया बड़ा हिंट!