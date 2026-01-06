Krrish 4 में इस विलेन को नहीं मिली एंट्री, Rakesh Roshan का बड़ा बयान वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइजी कृष 4 (Krrish 4) के फ्लोर पर आने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सुपरहीरो फ्रेंचाइजी में प्रियंका चोपड़ा से लेकर रजत बेदी, प्रीति जिंटा और रेखा सहित कई कलाकारों के लौटने की खबर सामने आई थी।

हालांकि, अब निर्देशक-निर्माता राकेश रोशन ने एक कलाकार के 'कृष-4' में कास्टिंग की खबरों को गलत बताया है और साथ ही ये क्लियर किया है कि वह 'कृष' की चौथी फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं होगा। कृष 4 में नहीं हुई इस एक्टर की कास्टिंग 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से लंबे समय बाद फिल्मी दुनिया में वापसी करने वाले रजत बेदी को लेकर अक्टूबर 2025 से ही ये खबर उड़ रही थी कि वह राकेश रोशन की सफल फ्रेंचाइजी 'कृष-4' में एक बार फिर से विलेन बनकर लौटने वाले हैं, जिसके बाद फैंस की खुशी दोगुने स्तर पर पहुंच गई थी।

राकेश रोशन से है रजत बेदी का पुराना नाता आपको बता दें कि रोशन परिवार से रजत बेदी का एसोसिएशन काफी पुराना है। उन्होंने राकेश रोशन की साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'कोई मिल गया' में 'राज सक्सेना' का किरदार अदा किया था। उनकी ग्रेशेड भूमिका थी। कोई मिल गया की कहानी आगे चलकर 'कृष' की फ्रेंचाइजी बनी, लेकिन रजत बेदी का पत्ता इससे साफ हो गया।