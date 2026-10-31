Obsession की 'निक्की' बनीं Kriti Sanon, वरुण धवन संग रीक्रिएट किया आइकॉनिक हॉरर सीन; यूजर्स भी हैरान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद हॉलीवुड की सुपरनैचुरल थ्रिलर 'ऑब्सेशन' (Obsession) अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है। यह फिल्म हिंदी में भी देखी जा सकेगी जिसकी ऑनलाइन स्ट्रीम भी शुरू हो गई है।

मगर इस बीच कृति सेनन (Kriti Sanon) 'ऑब्सेशन' के एक सीन को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, 'ऑब्सेशन' की हिंदी डबिंग करने वालीं कृति ने वरुण धवन (Varun Dhawan) के साथ फिल्म का आइकॉनिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन रीक्रिएट किया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया।

कृति ने रीक्रिएट किया 'ऑब्सेशन' का सीन? वायरल सीन में कृति सेनन 'ऑब्सेशन' की निक्की बनी थीं, वहीं वरुण धवन 'बियर' के रोल में थे। 'ऑब्सेशन' का वो सीन जिसमें निक्की, बियर के प्रति ऑब्सेशन दिखाती है, उसे कृति ने बखूबी तरीके से निभाया। उनका लुक, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी शानदार थी जिसकी वजह से अब इंटरनेट पर लोग कृति की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।

कृति की परफॉर्मेंस की हो रही है तारीफ सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यह भी चर्चाएं शुरू हो गई थीं कि 'ऑब्सेशन' का हिंदी वर्जन बन रहा है जिसमें लीड रोल कृति और वरुण निभा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है। दोनों फिल्म की हिंदी डबिंग कर रहे हैं और उनके द्वारा शूट किया गया ये आइकॉनिक सीन वास्तव में सिर्फ एक प्रमोशन है। हालांकि, फैंस कह रहे हैं कि काश यह अफवाह न होता। सोशल मीडिया पर कृति सेनन की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है।