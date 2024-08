कोलकाता रेप केस पर बॉलीवुड सेलेब्स का गुस्सा, आलिया भट्ट से लेकर आयुष्मान खुराना तक एक्टर्स ने किए सरकार से सवाल

ऋचा चड्ढा ने ट्वीट के जरिए न्याय की मांग की। उन्होंने लिखा, 'इस देश की महिलाएं आपसे निष्पक्ष और तुरंत जांच की उम्मीद करती हैं ममता बनर्जी। आप वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाली एकमात्र महिला हैं।'

स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, 'कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना वीभत्स और भयावह घटना है. ये दिखाती कि हम एक समाज के रूप में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।

The rape and murder of the resident doctor in #Kolkata is gruesome & horrifying & and harsh reminder of how we as a society treat women no matter if they are the ones who will treat and save us should the need arise! Also abject lapse on the part of hospital authorities &…— Swara Bhasker (@ReallySwara) August 13, 2024