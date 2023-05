Athiya Shetty Post: केएल राहुल का स्ट्रिप क्लब वीडियो वायरल होने पर अथिया ने दी सफाई, बोली, रेगुलर जगह गए थे

नई दिल्ली, जेएनेन। Athiya Shetty Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। इसी बीच अब एक्ट्रेस ने पति केएल राहुल (KL Rahul) को लेकर एक पोस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी पस साझा किया है।

इस में एक्ट्रेस ने उन खबरों को खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि एक्ट्रेस और उनके पति केएल राहुल को लंदन के एक स्ट्रिप क्लब में देखा गया था। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर दोनों का वीडियो भी वायरल हुआ था।

बता दें, अथिया शेट्टी और केएल राहुल इन दिनों लंदन में हैं। एक्ट्रेस लगातार सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ लंदन से तस्वीरें शेयर कर रही हैं। कुछ हफ्ते पहले क्रिकेटर की सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से वह IPL से बाहर हो गए थे। सर्जरी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपडेट भी दिया कि वह फिलहाल रिकवर कर रहे हैं।

इस बीच अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे केएल राहुल और अथिया क्लब में मस्ती करते नजर आ रहे है। वीडियो में देख सकते क्रिकेटर को म्यूजिक के लिए थिरकते हुए देखा जा सकता है। लोगों ने वीडियो वायरल होने के बाद ट्रोलिंग शुरू कर दी।

#KLRahul was spotted in a strip club in the UK during his recovery.

Only Indian employee who is pampered at work and at home. pic.twitter.com/2OwvQrq9O6— ItsAlphaMale (@ItsAlphaMale) May 27, 2023