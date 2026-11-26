एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हिन्दी सिनेमा में किशोर कुमार (Kishore Kumar) जैसा गायक न कभी था और न ही आगे कभी हो पाएगा। उनके हरफनमौला अंदाज और आवाज का जादू आज भी लोगों के दिलों में घर करके बैठा है।

किशोर कुमार ने अपने फिल्मी करियर में कई सारे गाने गाए हैं लेकिन उनका एक गाना ऐसा है जिसकी मुख्य धुन और शुरुआती बोल किशोर कुमार ने कॉलेज के दिनों में ही बना लिए थे।

आर डी बर्मन ने तैयार की थी गाने की धुन

हम बात कर रहे हैं साल 1958 में आई फिल्म 'चलती का नाम गाड़ी' (Chalti Ka Naam Gaadi) के गाने 'पांच रुपैया बारा आना' (Panch Rupaya 12 Aana) की। इसमें किशोर कुमार (Kishore Kumar) और आशा भोंसले (Asha Bhosle) ने अपनी आवाज दी थी। इसका संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने और लिरिक्स तैयार किए थे मजरूह सुल्तानपुरी ने।

इस गाने के पीछे दिलचस्प किस्सा ये है कि जब किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब कैंटीन वाले के उनके ऊपर 5 रुपये 12 आने उधार हो गए थे। उधारी मांगने पर सुना देते थे ये लाइन जब मालिक उनसे उधारी मांगते, तो किशोर कुमार मेज पर तबले की तरह थाप देते हुए 'पांच रुपैया बारह आना, मारेगा काका ना ना ना...' गुनगुनाया करते थे। यह सिर्फ एक तुकबंदी और मजेदार धुन थी।

किशोर कुमार ने यह किस्सा और धुन जब संगीतकार सचिन देव बर्मन (एस.डी. बर्मन) को सुनाई तो उन्हें ये बहुत पसंद आई। उन्होंने इस धुन को निखारा और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने इसमें आगे के अंतरे जोड़े जिसके बाद यह एक पूरा फिल्मी गाना बना।