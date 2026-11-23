एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के लीजेंड सिंगर्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उनमें मन्ना डे का नाम जरूर शामिल होता है। बतौर प्लेबैक सिंगर मन्ना डे (Manna Dey) का करियर काफी शानदार रहा। अपने बेहतरीन गीतों की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायिकी का अद्भुत हुनर रखने वाले मन्ना डे को कभी भी मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार जैसे गायकों की तरह सम्मान नहीं मिला। हालांकि, वह इससे कई ज्यादा के हकदार थे। कहानी मन्ना डे की 1 मई 1919 में कोलकाता में जन्में मन्ना डे का असली नाम प्रबोध चंद्र डे था। लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें प्यार से मन्ना कहकर पुकारते थे और इसी वजह से उनका नाम मन्ना डे पड़ा था। मन्ना डे के पिताजी चाहते थे कि वह वकालत करें, लेकिन कॉलेज के दिनों में पहलवानी और बॉक्सिंग में चैंपियन रहने वाले मन्ना डे की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।