16 भाषाओं में गाए 4000 गाने, रफी और किशोर दा जैसा नहीं मिला सम्मान; शास्त्रीय संगीत के थे उस्ताद
सिनेमा के दिग्गज प्लेबैक सिंगर मन्ना डे ने अपने करियर में 16 भाषाओं में 4000 से अधिक गानों को गाया था।
HighLights
सिनेमा के दिग्गज गायक थे मन्ना डे
16 भाषाओं में गाए थे 4000 से अधिक गाने
रफी और किशोर दा को देते थे टक्कर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के लीजेंड सिंगर्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उनमें मन्ना डे का नाम जरूर शामिल होता है। बतौर प्लेबैक सिंगर मन्ना डे (Manna Dey) का करियर काफी शानदार रहा। अपने बेहतरीन गीतों की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायिकी का अद्भुत हुनर रखने वाले मन्ना डे को कभी भी मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार जैसे गायकों की तरह सम्मान नहीं मिला। हालांकि, वह इससे कई ज्यादा के हकदार थे।
कहानी मन्ना डे की
1 मई 1919 में कोलकाता में जन्में मन्ना डे का असली नाम प्रबोध चंद्र डे था। लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें प्यार से मन्ना कहकर पुकारते थे और इसी वजह से उनका नाम मन्ना डे पड़ा था। मन्ना डे के पिताजी चाहते थे कि वह वकालत करें, लेकिन कॉलेज के दिनों में पहलवानी और बॉक्सिंग में चैंपियन रहने वाले मन्ना डे की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
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1942 में मन्ना डे अपने चाचा के साथ मुंबई आ गए। इससे पहले वह कोलकाता से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करके आए थे। मुंबई आकर बतौर गायक मन्ना डे को पहला ब्रेक 1943 में आई फिल्म तमन्ना के जागो आई उष पंछी बोले जागो से मिला और यहीं से बतौर सिंगर का करियर शुरू हुआ था।
इस गाने से मिली पहचान
मन्ना डे को सबसे अधिक लोकप्रियता 1950 में आई फिल्म मशाल के ऊपर गगन विशाल... से मिली थी। इसके बाद अमर भूपाली नाम की मूवी के गानों को गाकर मन्ना डे की किस्मत का सितारा रातोंरात चमक गया था। इस तरह से 1942 से लेकर 2013 के दौरान बतौर गायक मन्ना डे 16 भाषाओं को मिलकर करीब 4 हजार से अधिक गानों को अपनी आवाज दी थी।
मन्ना डे के मशहूर गाने
बात की जाए मन्ना डे के यादगार गानों के बारे में तो उनकी लिस्ट काफी लंबी है। इस आधार पर हम आपके लिए उनके कुछ चुनिंदा सदाबहार गीतों की सूची लेकर आए हैं-
प्यार हुआ इकरार हुआ...
ऐ मेरी जोहरा जबीं...
एक चतुर नार करके श्रृंगार...
कसमें वादे प्यार वफा...
ए भाई जरा देखकर चलो...
जिंदगी कैसी है ये पहेली...
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...
यारी है इमान मेरा...
इन पुरस्कारों से किया गया सम्मानित
मन्ना डे ने बतौर गायक काफी सफलता हासिल की थी। इसके लिए उनको सिनेमा जगत के कई विशेष पुरस्कारों से भी नवाजा गया था।
बेस्ट प्लेबैक सिंगर नेशनल फिल्म अवॉर्ड- (1969 और 1971)
पद्म श्री पुरस्कार- 1971
पद्म भूषण पुरस्कार- 2005
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार- 2007
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