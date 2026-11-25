एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त अभिनेता रणबीर कपूर का नाम फिल्म रामायणम् को लेकर चर्चा में बना हुआ है। जिस तरह से रणबीर ने प्रभू श्री राम की भूमिका को पर्दे पर निभाया है, उसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 38 साल पहले वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) की एक ऐसी फिल्म आई थी, जिसके एक गाने में मिथुन ने श्रीराम का किरदार निभाया था।

इसके साथ ही उस गीत को महान गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने अपनी सुरीली आवाज में गाया था। आइए जानते हैं कि वह फिल्म और सॉन्ग कौन सा था। किशोर कुमार ने गाया था राम-लीला गीत हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण से प्रेरित होकर हिंदी सिनेमा लंबे अरसे से फिल्में और गीत बनाता आ रहा है। इस मामले में साल 1988 में आई अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म चरणों की सौगंध का नाम भी शामिल होता है, जिसका निर्देशन मशहूर डायरेक्टर कोवेलामुडी बापय्या ने किया था। इस मूवी में एक ऐसा गाना था, जो राम-लीला के मंचन की झलक दिखाई थी और उस सॉन्ग के बोले- एक राम ने रावण को मारा... (Ek Ravan Ko Raam Ne Mara)।

एक राम ने रावण को मारा... गाने के कुछ सीन्स में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भगवान राम का लुक अपनाया था और उनकी झलक देखकर हर कोई काफी प्रभावित हुआ था। फिल्म में चरणों की सौगंध में मिथुन दा के अलावा अमृता सिंह, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, असरानी और शक्ति कपूर जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया था।