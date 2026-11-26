एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के महान गायक के तौर पर आज भी याद किए जाते हैं। एक वक्त ऐसा था, जब किशोर दा महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की आवाज बन गए थे। उन्होंने बिग बी के लिए कई कल्ट क्लासिक गीत गाए। उनमें से एक यादगार गाने के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो पिछले 42 सालों से शादियों में धूम मचा रहा है।

बैंड-बाजा की धुन और बारातियों के एंथम के तौर पर किशोर कुमार (Kishore Kumar) के लोकप्रिय गाने की गूंज सड़कों पर सुनने को मिलती है। आइए जानते हैं कि वह आइकॉनिक सॉन्ग कौन सा है। बारात में खूब बजता है गीत बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं, जिनमें शादी-विवाह को लेकर समय-समय पर गानों का निर्माण किया गया है। उनमें से एक फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जया प्रदा की ब्लॉकबस्टर शराबी भी है, जिसे साल 1984 में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। अपनी शानदार कहानी के अलावा शराबी कमाल के गानों के लिए आज भी याद की जाती है। इस मूवी का एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था, जिसके बोल थे- दे दे प्यार दे... (De De Pyaar De)।

कुल मिलाकर कहा जाए तो किशोर कुमार की आवाज में शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे... सॉन्ग पिछले 42 सालों से शादियों का शान बना हुआ है और इस गाने के बिना बारात का जश्न भी अधूरा माना जाता है।