Killers of the Flower Moon trailer: नस्लवाद, प्यार-थ्रिल से भरपूर है लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म का ट्रेलर

Killers of the Flower Moon trailer मार्टिन स्कोर्सेसे की मोस्ट अवेटेड फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया था। यह फिल्म डिकैप्रियो और स्कोर्सेसे की एक सात सातवीं फिल्म है। इस फिल्म को पहली बार मई में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था जहां समीक्षकों ने इसे पॉजिटिव रिव्यू दिया था।

Killers of the Flower Moon trailer The trailer of Leonardo DiCaprio film is full of racism love

HighLights किलर ऑफ द फ्लावर मून का ट्रेलर रिलीज कांस फिल्म फेस्टिव में हो चुकी है प्रदर्शित लीड रोल में हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो

नई दिल्ली, जेएनएन। मार्टिन स्कोर्सेसे की किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के ट्रेलर का 5 मई को रिलीज किया। यह फिल्म, 2019 की फिल्म 'द आयरिशमैन' के बाद स्कोर्सेसे की पहली नेरेटिव फीचर वाली फिल्म है। एप्पल ओरिजिनल ये फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में 20 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। बाद में इसे एप्पल टीवी प्लस पर स्ट्रीम किया जाएगा। किलर ऑफ द फ्लावर मून का ट्रेलर रिलीज मार्टिन स्कोर्सेसे की नेक्ट वेस्टर्न क्राइम एपिक 'किलर्स ऑफ द फ्लावर मून' का ट्रेलर, जो एक सच्ची अमेरिकी स्टोरी पर आधारित है, बुधवार को जारी किया गया। 'किलर्स ऑफ द फ्लावर मून', एप्पल टीवी का एक नया प्रोजेक्ट, 1920 के दशक में जनजातीय आधार पर तेल की खोज के बाद ओसेज नेशन में हुई हत्याओं की बेस्ड है। इस फिल्म को पहली बार मई में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था, जहां समीक्षकों ने इसे पॉजिटिव रिव्यू दिया था। कांस फिल्म फेस्टिव में हो चुकी है प्रदर्शित ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा, “20वीं सदी के अंत में, तेल ओसेज राष्ट्र के लिए धन लेकर आया, जो रातों-रात दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। इन मूल अमेरिकियों की संपत्ति ने तुरंत व्हाइट इंटरलोपलर्स को आकर्षित किया। इन लोगों ने हत्या का सहारा लेने से पहले जितना संभव हो सके उतना ओसेज धन में हेराफेरी की, जबरन वसूली की और चोरी की। एक सच्ची कहानी पर आधारित... 'किलर्स ऑफ द फ्लावर मून' एक क्राइम थ्रिलर है, जहां सच्चा प्यार है और धोखा भी। लीड रोल में हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो स्कॉर्सेज और एरिक रोथ की पटकथा से मार्टिन स्कोर्सेसे की निर्देशित, 'किलर्स ऑफ द फ्लावर मून' डेविड ग्रैन की नॉन-फिक्शन किताब 'किलर्स ऑफ द फ्लावर मून: द ओसेज मर्डर्स एंड द बर्थ ऑफ द एफबीआई' पर आधारित है। फिल्म में लीड रोल लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेसी पेलेमन्स कर रहे हैं। इस बीच, हॉलीवुड आइकन रॉबर्ट डी नीरो, डिकैप्रियो के चाचा विलियम हेल का किरदार निभाएंगे। बाकी कलाकारों में हाल ही में ऑस्कर विजेता ब्रेंडन फ्रेजर, लिली ग्लैडस्टोन, टैंटू कार्डिनल, जैक व्हाइट और जॉन लिथगो शामिल हैं।

