शूटिंग के बाद इस फिल्म से रिप्लेस हुई थीं Katrina Kaif, लंदन से नौकरी छोड़ आई हीरोइन ने ली जगह; चमकी थी किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 23 साल पहले कटरीना कैफ (Katrina Kaif) एक फिल्म करने वाली थीं। सारी तैयारी हो गई थी। फिल्म में उन्हें कास्ट कर लिया गया था। साइनिंग अमाउंट दे दी गई थी। यहां तक कि फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी।

मगर सिर्फ एक शॉट के बाद ही कटरीना को फिल्म से बाहर कर दिया गया। वह रातोंरात फिल्म से रिप्लेस हो गईं और उनकी जगह लंदन से आई एक नई एक्ट्रेस ने ली। कटरीना किस फिल्म से हुई थीं रिप्लेस? फिल्म से अचानक रिप्लेस होने पर कटरीना कैफ को बड़ा धक्का लगा था। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि अब उनका करियर खत्म हो गया। कटरीना को जिस फिल्म से निकाला गया था, वो 2003 में रिलीज हुई अनुराग बसु निर्देशित साया (Saaya) थी।

लंदन से आईं एक्ट्रेस से हुई थीं रिप्लेस साया फिल्म में जॉन अब्राहम, महिमा चौधरी और तारा शर्मा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म में तारा शर्मा का माया वाला किरदार वास्तव में कटरीना निभाने वाली थीं। तारा शर्मा भी बॉलीवुड में नई थीं। उन्होंने लंदन में अपनी हाई-फाई सैलरी छोड़ फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। भले ही यह फिल्म न चली हो, लेकिन तारा को स्टारडम मिल गया था।

निकाले जाने से टूट गई थीं एक्ट्रेस एक्ट्रेस ने खुद बॉलीवुड बबल के साथ एक थ्रोबैक इंटरव्यू में इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें एक दिन नहीं बल्कि एक शॉट के बाद ही फिल्म से निकाल दिया गया था। उस समय उनके मन में चल रहा था कि उनकी जिंदगी और करियर भी खत्म हो गया।