Vicky Kaushal Birthday: पति विक्की के बर्थडे पर रोमांटिक हुईं कटरीना कैफ, इस तरह लुटाया ढेर सारा प्यार

नई दिल्ली, जेएनएन। Katrina Kaif Wish Vicky Kaushal On His Birthday: फिल्म ‘जरा हटके जरा बचके‘ एक्टर विक्की कौशल आज अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे है। इस खास मौके पर उनके फैंस और खास दोस्त उन्हें जमकर बधाई देते नजर आ रहे हैं। अब भले ऐसे में उनकी पत्नी कटरीना फैफ पीछे कैसे रहतीं। पति विक्की के जन्मदिन पर कटरीना ने उन्हें रोमांटिक अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है।

कटरीना ने रोमांटिक तस्वीर के साथ किया पति को विश

कटरीना कैफ ने विक्की कौशल के जन्मदिन पर खास अंदाज में विश किया है। कटरीना ने इंस्टाग्राम पर विक्की संग अपनी दो तस्वीरें पोस्ट कर उन्हें बर्थडे विश किया है। शेयर की गई पहली फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है। इसमें कटरीना और विक्की डांस करते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी फोटो में विक्की ने अपनी पत्नी को बाहों में भरा हुआ है। इस दौरान दोनों कैमरे को देखकर प्यार भरी मुस्कान देते दिख रहे हैं।

तस्वीर के साथ लिखा खास कैप्शन

कटरीना कैफ ने इन तस्वीरों के साथ विक्की कौशल के लिए खास कैप्शन लिखा है। उन्होंने लिखा, ‘थोड़ा डांस, ढेर सारा प्यार...जन्मदिन की बधाई माई लव।' इन फोटो को फैंस ही नहीं, बल्कि स्टार्स भी काफी पसंद कर रहे हैं। इस पर कमेंट कर सोनम कपूर ने भी विक्की को विश किया है। वहीं, एक फैन ने कमेंट कर लिखा, ‘डांस करने का एक वीडियो भी शेयर करिए प्लीज।'अब तक इस तस्वीर को काफी बार देखा जा चुका है। साथ ही इस पर लगातार लाइक्स आते जा रहे हैं।

सारा के संग नजर आएंगे इस फिल्म में

विक्की कौशल के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार वह फिल्म 'गोविंदा नाम मेरा' में नजर आए थे। वहीं, अब वह जल्द ही 'जरा हटके जरा बचके' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में विक्की एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ पर्दे पर दिखाई देंगे। बता दें कि दोनों पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म 2 जून को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है।