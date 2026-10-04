Katrina Kaif का 13 साल पुराना गाना, आज इस पर झूमती हैं 'गर्ल्स हॉस्टल' की लड़कियां; सुनिधि चौहान ने दी है आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी यंग लड़के या लड़की की लाइफ में कॉलेज के दिन उसकी लाइफ के बेस्ट डेज में आते हैं। जमकर मस्ती करना, दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। ये ऐसे पल होते हैं, जिन्हें लोग सालों बाद भी याद करते हैं।

इसमें अगर आप हॉस्टल में रह रहे हों तो फिर क्या ही कहने। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से ये हॉस्टल की बात क्यों करने लगे। लड़कियों ने गर्ल्स हॉस्ट में किया डांस दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गर्ल्स हॉस्टल की कुछ लड़कियां कटरीना कैफ (Katrina kaif) के वायरल गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। वहीं दर्शक बनकर बैठी बाकी लड़कियां ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाती दिखीं।