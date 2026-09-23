पहला National Award लेकर लालबागचा राजा के शरण में पहुंचे Kartik Aaryan, बोले- 'मेरे सुख करता...'
पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड (National Film Award) जीतने के बाद कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने गणपति बप्पा की शरण में पहुंचे।
HighLights
कार्तिक आर्यन को मिला पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड
अवॉर्ड जीतने के बाद लालबागचा राजा के दर्शन किए
चंदू चैम्पियन के लिए कार्तिक ने जीता है अवॉर्ड
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इस वक्त सातवें आसमान पर हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक्टर को अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड (National Film Award) मिल गया है।
इसी साल जुलाई में ही अनाउंसमेंट हो गई थी कि कार्तिक आर्यन इस साल बेस्ट एक्टर का खिताब पाने वाले एक्टर हैं। ममूटी के साथ उन्होंने बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता। 22 सितंबर को गुजरात में आयोजित नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह (National Film Awards 2026) गए जहां उन्होंने अपना अवॉर्ड स्वीकार किया।
बप्पा का आशीर्वाद लेने गए कार्तिक
पहला नेशनल अवॉर्ड रिसीव करने के बाद कार्तिक आर्यन मुंबई के लालबागचा राजा गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक्टर ने हाथ में नेशनल अवॉर्ड पकड़ रखा है और गणपति बप्पा के शरण में अपना सिर झुकाया है।
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इस तस्वीर को शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने कैप्शन में लिखा, "मेरे सुख करता, दुख हरता। शब्दों से परे आशीर्वाद। थैंक यू बप्पा।"
नेशनल अवॉर्ड जीत पर भावुक हुए थे एक्टर
इससे पहले कार्तिक आर्यन ने नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह का एक वीडियो शेयर करते हुए अवॉर्ड रिसीव करने की खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कैप्शन में कहा था, "ग्वालियर के उस 'मम्माज ब्वॉय' को प्यार और मुस्कान के साथ याद कर रहा हूं, जिसने ऐसे माहौल में भी एक्टर बनने का सपना देखने की हिम्मत की, जहां लोग ऐसे सपनों पर हंसकर आगे बढ़ जाते हैं।"
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कार्तिक आर्यन ने आगे लिखा था, "आखिरकार, मैंने वह पल देखा और जिया। उत्साह और घबराहट से अभी भी सुन्न हूं। एक छोटे शहर के लड़के का सपना... देश के हर एक्टर का सपना... बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड। 'चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं'।" उन्होंने फिल्म की टीम के प्रति कृतज्ञता जाहिर की है।
चंदू चैम्पियन ने बनाया विनर
कार्तिक आर्यन को नेशनल अवॉर्ड कबीर सिंह की फिल्म चंदू चैम्पियन के लिए मिला। यह मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक थी जिसमें कार्तिक ने मुरलीकांत की भूमिका निभाई। इस साल कार्तिक के साथ-साथ फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी (Mammootty) को नेशनल अवॉर्ड मिला।
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