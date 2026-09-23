पहला National Award लेकर लालबागचा राजा के शरण में पहुंचे Kartik Aaryan, बोले- 'मेरे सुख करता...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इस वक्त सातवें आसमान पर हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक्टर को अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड (National Film Award) मिल गया है।

इसी साल जुलाई में ही अनाउंसमेंट हो गई थी कि कार्तिक आर्यन इस साल बेस्ट एक्टर का खिताब पाने वाले एक्टर हैं। ममूटी के साथ उन्होंने बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता। 22 सितंबर को गुजरात में आयोजित नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह (National Film Awards 2026) गए जहां उन्होंने अपना अवॉर्ड स्वीकार किया।

बप्पा का आशीर्वाद लेने गए कार्तिक पहला नेशनल अवॉर्ड रिसीव करने के बाद कार्तिक आर्यन मुंबई के लालबागचा राजा गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक्टर ने हाथ में नेशनल अवॉर्ड पकड़ रखा है और गणपति बप्पा के शरण में अपना सिर झुकाया है।

View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan) इस तस्वीर को शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने कैप्शन में लिखा, "मेरे सुख करता, दुख हरता। शब्दों से परे आशीर्वाद। थैंक यू बप्पा।" नेशनल अवॉर्ड जीत पर भावुक हुए थे एक्टर इससे पहले कार्तिक आर्यन ने नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह का एक वीडियो शेयर करते हुए अवॉर्ड रिसीव करने की खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कैप्शन में कहा था, "ग्वालियर के उस 'मम्माज ब्वॉय' को प्यार और मुस्कान के साथ याद कर रहा हूं, जिसने ऐसे माहौल में भी एक्टर बनने का सपना देखने की हिम्मत की, जहां लोग ऐसे सपनों पर हंसकर आगे बढ़ जाते हैं।"