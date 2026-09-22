National Awards 2026 में 'बेस्ट एक्टर' Mammootty को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, चौथी बार जीता पुरस्कार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलयालम एक्टर ममूटी (Mammootty) ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स (72nd National Films Awards) में चौथी बार 'बेस्ट एक्टर' का खिताब जीता। समारोह में अवॉर्ड रिसीव करने के दौरान उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन (Standing Ovation) मिला।

इस साल ममूटी ने चौथी बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड (National Film Award) अपने नाम किया है। उन्हें 2024 में आई फिल्म 'ब्रह्मयुगम' (Bramayugam) के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है।

नेशनल अवॉर्ड जीत पर बोले ममूटी

ममूटी ने नेशनल अवॉर्ड जीत पर अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने समारोह में कहा, "देश से पहचान मिलना हर कलाकार के लिए प्रेरणा की बात है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे बेस्ट एक्टर के तौर पर अपना चौथा नेशनल अवॉर्ड मिला है। यह एक लंबा सफर रहा है जिसमें कई लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया।"