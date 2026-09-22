National Awards 2026 में 'बेस्ट एक्टर' Mammootty को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, चौथी बार जीता पुरस्कार
National Film Awards 2026: अभिनेता ममूटी को चौथी बार नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला।
HighLights
ममूटी ने चौथी बार जीता नेशनल अवॉर्ड
समारोह में ममूटी को मिला स्टैंडिंग ओवेशन
36 साल पहले जीता था पहला नेशनल अवॉर्ड
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलयालम एक्टर ममूटी (Mammootty) ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स (72nd National Films Awards) में चौथी बार 'बेस्ट एक्टर' का खिताब जीता। समारोह में अवॉर्ड रिसीव करने के दौरान उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन (Standing Ovation) मिला।
इस साल ममूटी ने चौथी बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड (National Film Award) अपने नाम किया है। उन्हें 2024 में आई फिल्म 'ब्रह्मयुगम' (Bramayugam) के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है।
नेशनल अवॉर्ड जीत पर बोले ममूटी
ममूटी ने नेशनल अवॉर्ड जीत पर अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने समारोह में कहा, "देश से पहचान मिलना हर कलाकार के लिए प्रेरणा की बात है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे बेस्ट एक्टर के तौर पर अपना चौथा नेशनल अवॉर्ड मिला है। यह एक लंबा सफर रहा है जिसमें कई लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया।"
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि वह इतने सालों तक दर्शकों का मनोरंजन कर सके और उम्मीद करते हैं कि वह आगे भी ऐसा कर सकें।
#WATCH | Kevadia, Gujarat: Veteran actor Mammootty receives the National Film Award for Best Actor for the film 'Bramayugam' at the 72nd National Film Awards Ceremony.— ANI (@ANI) September 22, 2026
(Source: President of India/ social media) pic.twitter.com/zrq7vvxQAw
सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर
सबसे ज्यादा नेशनल फिल्म अवॉर्ड (National Film Award) पाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। वह सबसे ज्यादा अवॉर्ड पाने वाले एक्टर हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को टक्कर दी है। दरअसल, अमिताभ और ममूटी दोनों ही चार बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं।
किन फिल्मों के लिए जीते थे अवॉर्ड्स?
आपको बता दें कि ममूटी ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड 36 साल पहले जीता था। उन्हें फिल्म मथिलुकल के लिए 1990 में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने 1994 में पोन्थम मदा के लिए अवॉर्ड जीता था। उन्हें तीसरा अवॉर्ड इंग्लिश फिल्म 'डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर' के लिए मिली थी। अब उन्होंने 'ब्रह्मयुगम' के लिए चौथा अवॉर्ड मिला है।