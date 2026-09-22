Yami Gautam को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड, बीवी को देख गर्व से फूले आदित्य धर; चेहरे पर दिखी चमक

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। यामी गौतम (Yami Gautam) को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में अपनी फिल्म आर्टिकल 370 (Article 370) के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। इस दौरान उनके साथ पति आदित्य धर भी नजर आए।

कपल इस दौरान मैचिंग आउटफिट में नजर आए। आदित्य धर (Aditya Dhar) ने जहां ब्लैक बंद गला सूट पहना था वहीं यामी गौतम गोल्डन बॉर्डर वाली ब्लैक साड़ी में नजर आईं। एक्ट्रेस को जब अवॉर्ड मिल रहा था तो आदित्य धर खुशी से ताली बजाते हुए नजर आए। उनके चेहरे वो खास चमक साफ देखी जा सकती थी।

यामी गौतम का आया रिएक्शन गुजरात के केवडिया में हुए पुरस्कार समारोह के बाद यामी ने मीडिया से बातचीत की। एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है तो यामी ने कहा, 'मैं अभी भी इस पल को महसूस करने की कोशिश कर रही हूं। यह किसी भी कलाकार के लिए गर्व की बात है जिसने अपना पूरा जीवन मेहनत से बिताया है, और मैं यह बात उन सभी लोगों की ओर से कह रही हूं जो इस शहर में अपने ढेरों सपने लेकर आए हैं।