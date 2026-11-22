मॉन्स्टर थ्रिलर 'कालिया' में नजर आएंगे Kartik Aaryan, बर्थडे पर एक्टर ने फैंस को दिया खास सरप्राइज
अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपने 35वें जन्मदिन पर अपने प्रोडक्शन हाउस 'डोपामाइन स्टूडियोज' की घोषणा की और अपनी पहली फिल्म 'कालिया' का एलान किया।
HighLights
कार्तिक आर्यन बने प्रोड्यूसर
पहली फिल्म 'कालिया' का किया ऐलान
फिल्म 5 मई 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) 22 नवंबर को अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर अपने प्रोडक्शन हाउस 'डोपामाइन स्टूडियोज' की घोषणा करते हुए कार्तिक ने निर्माता के तौर पर अपनी पहली फिल्म 'कालिया'(Kaaliya) से पर्दा उठाया।
कार्तिक ने लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस
अभिनेता इस आने वाली थ्रिलर फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभाएंगे। सोशल मीडिया पर पहला पोस्टर शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा,'श्री कृष्ण ने इसे दूर भेज दिया था। हम इंसान इसे वापस ले आए।' यह दिलचस्प झलक मॉन्स्टर थ्रिलर की एक ऐसी अंधेरी और अनछुई दुनिया की ओर इशारा करती है, जिसकी कहानी भारतीय लोककथाओं और पौराणिक कथाओं की समृद्ध विरासत से जुड़ी है।
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पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक कहानियों और मान्यताओं से प्रेरणा लेते हुए, यह फिल्म एक ऐसी दुनिया रचती है जहां राक्षसों से जुड़ी रोमांचक कहानियों के साथ-साथ भारत की विविध सांस्कृतिक कल्पनाओं का जाना-पहचाना अहसास भी मिलता है। यह दर्शकों को एक शानदार और व्यापक सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है।
कब रिलीज हो रही फिल्म?
इस फिल्म को कार्तिक के डोपामाइन स्टूडियोज और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसका निर्देशन संदीप मोदी ने किया है, जो 'द नाइट मैनेजर' और 'आर्या' जैसी सीरीज के लिए तारीफें बटोरने के बाद,अब पहली बार किसी हिंदी थिएट्रिकल फिल्म के साथ सामने आए हैं। कालिया 5 मई, 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
यह कार्तिक आर्यन की ओर से नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने के बाद की पहली बड़ी घोषणा है। अभिनेता ने 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 'बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल' का पुरस्कार जीता। उन्हें यह सम्मान 2024 की बायोपिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'चंदू चैंपियन' में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने के लिए मिला।
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