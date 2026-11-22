एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) 22 नवंबर को अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर अपने प्रोडक्शन हाउस 'डोपामाइन स्टूडियोज' की घोषणा करते हुए कार्तिक ने निर्माता के तौर पर अपनी पहली फिल्म 'कालिया'(Kaaliya) से पर्दा उठाया।

कार्तिक ने लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस अभिनेता इस आने वाली थ्रिलर फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभाएंगे। सोशल मीडिया पर पहला पोस्टर शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा,'श्री कृष्ण ने इसे दूर भेज दिया था। हम इंसान इसे वापस ले आए।' यह दिलचस्प झलक मॉन्स्टर थ्रिलर की एक ऐसी अंधेरी और अनछुई दुनिया की ओर इशारा करती है, जिसकी कहानी भारतीय लोककथाओं और पौराणिक कथाओं की समृद्ध विरासत से जुड़ी है।

View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan) पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक कहानियों और मान्यताओं से प्रेरणा लेते हुए, यह फिल्म एक ऐसी दुनिया रचती है जहां राक्षसों से जुड़ी रोमांचक कहानियों के साथ-साथ भारत की विविध सांस्कृतिक कल्पनाओं का जाना-पहचाना अहसास भी मिलता है। यह दर्शकों को एक शानदार और व्यापक सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है। कब रिलीज हो रही फिल्म? इस फिल्म को कार्तिक के डोपामाइन स्टूडियोज और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसका निर्देशन संदीप मोदी ने किया है, जो 'द नाइट मैनेजर' और 'आर्या' जैसी सीरीज के लिए तारीफें बटोरने के बाद,अब पहली बार किसी हिंदी थिएट्रिकल फिल्म के साथ सामने आए हैं। कालिया 5 मई, 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।