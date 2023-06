घोड़ी पर बैठकर पिता सनी देओल के साथ बारात लेकर पहुंचे करण देओल, भांगड़े पर नाचते दिखे 'दादा' धर्मेंद्र

नई दिल्ली, जेएनएन। Karan Deol Drisha Acharya Wedding: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) के लिए आज का दिन बहुत खास है। रविवार को उनके बड़े बेटे करण देओल अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड द्रिशा आचार्य (Drisha Acharya) के साथ शादी रचाने जा रहे हैं। करण अपने वेडिंग वेन्यू पर पहुंच भी गए हैं।

करण देओल घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर वेडिंग वेन्यू पर पहुंच गए हैं। सनी देओल के साथ करण ने वेडिंग वेन्यू में एंट्री की। सनी ने इस खास मौके पर अपने बेटे का हाथ थाम रखा था। ऑफ व्हाइट शेरवानी और साफा में दूल्हे राजा बहुत जंच रहे थे। सनी देओल ने व्हाइट कुर्ता-पायजामा के साथ पेस्टल ग्रीन लॉन्ग कोट और रेड पगड़ी पहन रखी थी।

करण देओल की बारात में धर्मेंद्र भी सज-धज कर पहुंचे। धर्मेंद्र ब्राउन कलर के कोट-पैंट में अपने पोते की बारात में नजर आए। उन्होंने भांगड़े पर डांस भी किया।

#WATCH | Veteran actor Dharmendra dances at his grandson Karan Deol's wedding procession, in Mumbai pic.twitter.com/619CC3qmja— ANI (@ANI) June 18, 2023