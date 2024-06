थप्पड़ के बाद Kangana Ranaut के साथ दिख रहे शख्स ने महिला पर उठाया था हाथ? दोगलापन देख फूटा लोगों का गुस्सा

यह भी पढ़ें- Kangana Ranaut के थप्पड़ कांड पर फूटा 'गोपी बहू' का गुस्सा, CISF ऑफिसर की हरकत पर दिया हैरान करने वाला रिएक्शन

थप्पड़ कांड को लेकर कंगना रनौत का कई लोगों ने सपोर्ट किया। हालांकि, कई लोग अब अभिनेत्री को दोगला बता रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से वायरल वीडियो में कंगना रनौत की टीम में शामिल शख्स एक महिला को मारते हुए नजर आया। अभिनेत्री को थप्पड़ कांड के बाद जब सिक्योरिटी बाहर ले जा रही थी, तब उनके साथ एक महिला भी चल रही थी, जो कंगना रनौत का बैग संभाल रही थीं।

कंगना रनौत एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ थीं। जहां उनकी टीम का एक कार्यकर्ता उस महिला को मारते हुए दिखाई दिया, जिसकी वजह से कंगना रनौत सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। लोगों का कहना है कि उनकी टीम के लोग ही महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं।

We all saw #Kangana get slapped

Did we see another woman, not a movie star, not an MP, not someone popular, also get hit in this video?

Outrage over Kangana is justified,

Silence over the second woman, who gets hit is acceptable?

Who is the man? And how dare he hit this… pic.twitter.com/aNtYNUKeDw— Sneha Mordani (@snehamordani) June 7, 2024