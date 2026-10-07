हिमाचल की लोक संस्कृति से जुड़ा गीत, मां-बेटी के खूबसूरत बॉन्ड को करता है बयां; Kangana Ranaut का है फेवरेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की 'क्वीन' कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का फेवरेट गाना कौन सा है? यह गीत कोई उनकी किसी फिल्म या फिर कोई कल्ट बॉलीवुड सॉन्ग नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश का लोकगीत है जिसे वह बचपन से सुनती आ रही हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की रहने वाली हैं। वह हमेशा हिमाचल की संस्कृति के बारे में बताती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने हिमाचल के उस लोकगीत के बारे में बताया है जो उनका फेवरेट है।

हिमाचल का लोक संगीत है कंगना का फेवरेट कंगना रनौत ने बुधवार को सोशल मीडिया पर हिमाचली गेटअप में फोटोज शेयर की हैं और खूबसूरत वादियों के बीच पोज देती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के बैकग्राउंड में उन्होंने हिमाचल का लोकगीत 'अम्मा पुचड़ी' (Amma Puchdi Song) लगाया है। एक्ट्रेस ने इस गाने को मोस्ट अंडरेटेड सॉन्ग (Most Underrated Song) बताया है।

कंगना रनौत ने इस गाने को अपना फेवरेट बताते हुए कैप्शन में इसके पीछे की कहानी भी बताई है। उन्होंने लिखा, "हिमाचल का लोक संगीत बहुत कम आंका गया है। 'अम्मा पुचड़ी' बचपन से ही मेरे सबसे पसंदीदा गानों में से एक रहा है।"