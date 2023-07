Kangana Ranaut ने अंग्रेजी को लेकर मजाक उड़ाए जाने पर सोनम कपूर को दिया करारा जवाब, करण जौहर भी बने निशाना

Kangana Ranaut Reacts On Sonam Kapoor And Karan Johar For Mocking Her English कंगना रनोट का इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस ने एक बार फिर करण जौहर और उनके शो कॉफी विद करण पर निशाना साधा है लेकिन इस निशाने पर सोनम कपूर भी आ गईं। कंगना रनोट ने दोनों पर अपना गुस्सा निकाला है।