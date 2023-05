माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर फैली गंदगी को देखकर फूटा Kangana Ranaut का गुस्सा, कहा- दुनिया को इंसानों से बचाओ

नई दिल्ली, जेएनएन। Kangana Ranaut Video: कंगना रनोट ने एक वीडियो पर कमेंट किया है। यह वीडियो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का है, जहां बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि दुनिया को इंसानों से बचाने की जरूरत है। कंगना रनोट ने मंगलवार को हिमालय के बेस कैंप माउंट एवरेस्ट के पास की वीडियो शेयर की है। इसमें वीडियो में बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ देखा जा सकता है।

कंगना रनोट ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि लोग अपने आपको भगवान समझते हैं। उन्हें अपनी रियलिटी चेक करनी चाहिए। वे अपनी बदबूदार पदचाप हर जगह छोड़ते हैं। वे प्रकृति का सम्मान नहीं करते। कई ट्विटर यूजर कंगना रनोट की बात से सहमत ही दर्शाइए। ट्विटर पर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया गया है।

Whoever thinks human is God’s favourite needs a reality check, look at this scene you would realise human is probably God’s least favourite, they tend to leave their smelly, stinky, filthy footprints everywhere…. Save the world from humans please … 🙏 https://t.co/TuIFc4iBho